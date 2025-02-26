В Петербурге суд рассматривает дело о срыве гособоронзаказа

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Действия Горского привели к значительному нарушению законных интересов организации и государства
Действия Горского привели к значительному нарушению законных интересов организации и государства Фото:

В суде Санкт-Петербурга начато рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Горского, бывшего заместителя руководителя департамента строительства ППК «ВСК». Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Коллеги из Дзержинского суда зарегистрировали уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя департамента строительства ППК „ВСК“ Сергея Горского. Обвиняют его в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и двух взятках в особо крупном размере», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».

Согласно материалам дела, в 2021 году Горский получил взятку в виде строительных материалов и услуг, общей стоимостью более двух миллионов рублей. Эти активы были использованы для улучшения земельного участка в Московской области, что предоставило его семье возможности пользования данным имуществом. Взамен Горский оказывал содействие определенному юридическому лицу в исполнении субподрядных обязательств, согласовывая заявки на расходование денежных средств.

В 2022 году, на объекте строительства военно-медицинской академии, Горский предложил передать ему денежную взятку через перечисления на счета различных юридических лиц. Сумма этой взятки составила более 8 миллионов рублей. Эти средства предназначались для выполнения как законных, так и незаконных действий по мере необходимости.

Самым серьезным обвинением является злоупотребление полномочиями в сфере государственного оборонного заказа. Горский, зная о финансовых трудностях одного из субподрядчиков, все же согласовал и обеспечил согласование расходования значительных сумм денежных средств, что привело к увеличению дебиторской задолженности ППК «ВСК» и подорвало ее престиж и авторитет. Действия Горского привели к значительному нарушению законных интересов организации и государства. ППК «ВСК» столкнулась с неспособностью своевременно выполнять обязательства по государственному оборонному заказу, что повлекло за собой дополнительные финансовые потери и нарушение сроков строительно-монтажных работ.

На данный момент материалы дела переданы в суд, где будет решаться вопрос о виновности Горского и мерах наказания. Это дело стало одним из первых, где применяется статья о махинациях при выполнении гособоронзаказа.

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В суде Санкт-Петербурга начато рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Горского, бывшего заместителя руководителя департамента строительства ППК «ВСК». Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. «Коллеги из Дзержинского суда зарегистрировали уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя департамента строительства ППК „ВСК“ Сергея Горского. Обвиняют его в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и двух взятках в особо крупном размере», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». Согласно материалам дела, в 2021 году Горский получил взятку в виде строительных материалов и услуг, общей стоимостью более двух миллионов рублей. Эти активы были использованы для улучшения земельного участка в Московской области, что предоставило его семье возможности пользования данным имуществом. Взамен Горский оказывал содействие определенному юридическому лицу в исполнении субподрядных обязательств, согласовывая заявки на расходование денежных средств. В 2022 году, на объекте строительства военно-медицинской академии, Горский предложил передать ему денежную взятку через перечисления на счета различных юридических лиц. Сумма этой взятки составила более 8 миллионов рублей. Эти средства предназначались для выполнения как законных, так и незаконных действий по мере необходимости. Самым серьезным обвинением является злоупотребление полномочиями в сфере государственного оборонного заказа. Горский, зная о финансовых трудностях одного из субподрядчиков, все же согласовал и обеспечил согласование расходования значительных сумм денежных средств, что привело к увеличению дебиторской задолженности ППК «ВСК» и подорвало ее престиж и авторитет. Действия Горского привели к значительному нарушению законных интересов организации и государства. ППК «ВСК» столкнулась с неспособностью своевременно выполнять обязательства по государственному оборонному заказу, что повлекло за собой дополнительные финансовые потери и нарушение сроков строительно-монтажных работ. На данный момент материалы дела переданы в суд, где будет решаться вопрос о виновности Горского и мерах наказания. Это дело стало одним из первых, где применяется статья о махинациях при выполнении гособоронзаказа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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