В Петербурге суд рассматривает дело о срыве гособоронзаказа

В суде Санкт-Петербурга начато рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Горского, бывшего заместителя руководителя департамента строительства ППК «ВСК». Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Коллеги из Дзержинского суда зарегистрировали уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя департамента строительства ППК „ВСК“ Сергея Горского. Обвиняют его в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа и двух взятках в особо крупном размере», — сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Сообщение было опубликовано в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро».
Согласно материалам дела, в 2021 году Горский получил взятку в виде строительных материалов и услуг, общей стоимостью более двух миллионов рублей. Эти активы были использованы для улучшения земельного участка в Московской области, что предоставило его семье возможности пользования данным имуществом. Взамен Горский оказывал содействие определенному юридическому лицу в исполнении субподрядных обязательств, согласовывая заявки на расходование денежных средств.
В 2022 году, на объекте строительства военно-медицинской академии, Горский предложил передать ему денежную взятку через перечисления на счета различных юридических лиц. Сумма этой взятки составила более 8 миллионов рублей. Эти средства предназначались для выполнения как законных, так и незаконных действий по мере необходимости.
Самым серьезным обвинением является злоупотребление полномочиями в сфере государственного оборонного заказа. Горский, зная о финансовых трудностях одного из субподрядчиков, все же согласовал и обеспечил согласование расходования значительных сумм денежных средств, что привело к увеличению дебиторской задолженности ППК «ВСК» и подорвало ее престиж и авторитет. Действия Горского привели к значительному нарушению законных интересов организации и государства. ППК «ВСК» столкнулась с неспособностью своевременно выполнять обязательства по государственному оборонному заказу, что повлекло за собой дополнительные финансовые потери и нарушение сроков строительно-монтажных работ.
На данный момент материалы дела переданы в суд, где будет решаться вопрос о виновности Горского и мерах наказания. Это дело стало одним из первых, где применяется статья о махинациях при выполнении гособоронзаказа.
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