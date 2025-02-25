25 февраля 2025

Сожительница спрятала курганского должника в шкафу от приставов

© Служба новостей «URA.RU»
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Приставы нашли должника в шкафу сожительницы
Приставы нашли должника в шкафу сожительницы Фото:

В Курганской области должник прятался в шкафу своей сожительницы от приставов. Женщина пыталась обмануть сотрудников ведомства, но неплательщик штрафов был найден. Об этом сообщает УФССП России по Курганской области

«Мужчина не выплачивал штрафы и избегал встреч с приставами. По адресу регистрации должник не проживал а находился в доме своей сожительницы. Когда приставы пришли к женщине узнать о его местонахождении, она попыталась обмануть их, сказав что он уехал в другой населенный пункт. Однако судебный пристав прошел в дом и нашел должника, прятавшегося в шкафу», — сообщается на сайте ведомства.

Пара была доставлена в отделение. В отношении женщины был составлен протокол за укрывательство должника, а на мужчину — за уклонение от наказания. Злоумышленнику дали 12 суток ареста. Он также обязан будет выполнить обязательные работы и выплатить штрафы. Ранее жителя Мокроусовского округа неоднократно наказывали за появление в алкогольном состоянии в общественных местах.

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В Курганской области должник прятался в шкафу своей сожительницы от приставов. Женщина пыталась обмануть сотрудников ведомства, но неплательщик штрафов был найден. Об этом сообщает УФССП России по Курганской области «Мужчина не выплачивал штрафы и избегал встреч с приставами. По адресу регистрации должник не проживал а находился в доме своей сожительницы. Когда приставы пришли к женщине узнать о его местонахождении, она попыталась обмануть их, сказав что он уехал в другой населенный пункт. Однако судебный пристав прошел в дом и нашел должника, прятавшегося в шкафу», — сообщается на сайте ведомства. Пара была доставлена в отделение. В отношении женщины был составлен протокол за укрывательство должника, а на мужчину — за уклонение от наказания. Злоумышленнику дали 12 суток ареста. Он также обязан будет выполнить обязательные работы и выплатить штрафы. Ранее жителя Мокроусовского округа неоднократно наказывали за появление в алкогольном состоянии в общественных местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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