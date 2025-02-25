25 февраля 2025

Пострадавшая от укусов бездомных собак пермская пенсионерка сама же их кормила

© Служба новостей «URA.RU»
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Бездомные собаки напали на пенсионерку в Красновишерске
Бездомные собаки напали на пенсионерку в Красновишерске Фото:

Пенсионерка, которую едва не загрызли бездомные собаки, сама же их кормила. Нападение произошло как раз в тот момент, когда бабушка пришла дать еды животным. Сейчас пермячка находится в тяжелом состоянии в больнице. О том, как все произошло, URA.RUрассказала Любовь Малахова, она знакома с пострадавшей и ее семьей.

«Она с компанией других женщин подкармливала этих собак. В тот день они пришли накормить бездомных животных. Она упала и с головы слетела шапка, тогда собаки и набросились. Собаки много, где покусали ее и сняли скальп. Сейчас она в больнице Соликамска», — рассказала Любовь Малахова.

Она также отметила, что пострадавшая не била собак палкой, как это пишут некоторые в соцсетях. «Когда уже собаки ее кусали, палками их пытались отогнать другие женщины, которые пришли кормить животных вместе с пострадавшей», — добавила Малахова.

Собеседница отметила, что пермячка, на которую напали бездомные собаки, всю жизнь проработала воспитателем в детском саду Красновишерска. «Она очень хорошая и добрая женщина, но вот эта доброта ее и наказала», — отметила знакомая пострадавшей.

Жуткая история произошла в Красновишерске 24 февраля. Собаки едва не загрызли 76-летнюю местную жительницу. На скорой она доставлена в больницу, где находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Вместе со следователями в ситуации разбираются и сотрудники краевой прокуратуры.

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Пенсионерка, которую едва не загрызли бездомные собаки, сама же их кормила. Нападение произошло как раз в тот момент, когда бабушка пришла дать еды животным. Сейчас пермячка находится в тяжелом состоянии в больнице. О том, как все произошло, URA.RUрассказала Любовь Малахова, она знакома с пострадавшей и ее семьей. «Она с компанией других женщин подкармливала этих собак. В тот день они пришли накормить бездомных животных. Она упала и с головы слетела шапка, тогда собаки и набросились. Собаки много, где покусали ее и сняли скальп. Сейчас она в больнице Соликамска», — рассказала Любовь Малахова. Она также отметила, что пострадавшая не била собак палкой, как это пишут некоторые в соцсетях. «Когда уже собаки ее кусали, палками их пытались отогнать другие женщины, которые пришли кормить животных вместе с пострадавшей», — добавила Малахова. Собеседница отметила, что пермячка, на которую напали бездомные собаки, всю жизнь проработала воспитателем в детском саду Красновишерска. «Она очень хорошая и добрая женщина, но вот эта доброта ее и наказала», — отметила знакомая пострадавшей. Жуткая история произошла в Красновишерске 24 февраля. Собаки едва не загрызли 76-летнюю местную жительницу. На скорой она доставлена в больницу, где находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Вместе со следователями в ситуации разбираются и сотрудники краевой прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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