Для зрителей Кубка по биатлону в Златоусте запустят мультимодальный маршрут

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Биатлон. Златоуст
Биатлон проводится в Златоусте с 7 по 9 марта Фото:

В Челябинской области на период проведения Кубка России по биатлону, который проводится в Златоусте с 7 по 9 марта, будет запущен мультимодальный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«С 7 по 9 марта в Челябинской области будет запущен мультимодальный маршрут „Челябинск — Златоуст — лыжно-биатлонный комплекс им. С. И. Ишмуратовой“ для перевозки гостей и участников VI заключительного этапа соревнований по биатлону на Кубок России! Дополнительные пригородные поезда №7107/7108 будут курсировать 7 марта, а 8 и 9 марта — регулярные рейсы №7105/7106», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД.

До Златоуста зрителей доставит поезд с гидом, а затем к комплексу их довезут на автобусе. Электропоезд отправляется из Челябинска в 6:04 утра.

Решение проводить мероприятие в Челябинской области приняли после того, как годом ранее здесь состоялись старты Спартакиады сильнейших. Комментировать заезды будет снова Дмитрий Губерниев, посетивший регион в декабре.

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В Челябинской области на период проведения Кубка России по биатлону, который проводится в Златоусте с 7 по 9 марта, будет запущен мультимодальный маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «С 7 по 9 марта в Челябинской области будет запущен мультимодальный маршрут „Челябинск — Златоуст — лыжно-биатлонный комплекс им. С. И. Ишмуратовой“ для перевозки гостей и участников VI заключительного этапа соревнований по биатлону на Кубок России! Дополнительные пригородные поезда №7107/7108 будут курсировать 7 марта, а 8 и 9 марта — регулярные рейсы №7105/7106», — уточнили в пресс-службе ЮУЖД. До Златоуста зрителей доставит поезд с гидом, а затем к комплексу их довезут на автобусе. Электропоезд отправляется из Челябинска в 6:04 утра. Решение проводить мероприятие в Челябинской области приняли после того, как годом ранее здесь состоялись старты Спартакиады сильнейших. Комментировать заезды будет снова Дмитрий Губерниев, посетивший регион в декабре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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