25 февраля 2025

В Перми резко подорожала аренда квартир-невеличек

В Перми стоимость аренды малогабаритных квартир выросла на 45,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Снять небольшую квартиру стало дороже
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В Перми выросли цены на аренду квартир площадью до 32 квадратных метров. За год такая недвижимость подорожала на 45,5%. Об этом URA.RU сообщили специалисты федерального портала «Мир квартир».

«За год, с февраля 2024 года, в Перми ставки на квартиры-студии и однокомнатные квартиры поднялись на 45,5%. Средняя стоимость аренды достигла 25 тысяч рублей в месяц», — рассказали аналитики.

Уточняется, что темпы роста цен в Перми обогнали столичные. В Москве за год аренда подорожала на 26,4%. Сейчас средняя ставка составляет 53,7 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге цены увеличились на 17,6% до 32,4 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подешевели земельные участки. Стоимость сотки снизилась до 448,8 тысячи рублей.

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В Перми выросли цены на аренду квартир площадью до 32 квадратных метров. За год такая недвижимость подорожала на 45,5%. Об этом URA.RU сообщили специалисты федерального портала «Мир квартир». «За год, с февраля 2024 года, в Перми ставки на квартиры-студии и однокомнатные квартиры поднялись на 45,5%. Средняя стоимость аренды достигла 25 тысяч рублей в месяц», — рассказали аналитики. Уточняется, что темпы роста цен в Перми обогнали столичные. В Москве за год аренда подорожала на 26,4%. Сейчас средняя ставка составляет 53,7 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге цены увеличились на 17,6% до 32,4 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подешевели земельные участки. Стоимость сотки снизилась до 448,8 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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