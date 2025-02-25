В Перми резко подорожала аренда квартир-невеличек

В Перми выросли цены на аренду квартир площадью до 32 квадратных метров. За год такая недвижимость подорожала на 45,5%. Об этом URA.RU сообщили специалисты федерального портала «Мир квартир».
«За год, с февраля 2024 года, в Перми ставки на квартиры-студии и однокомнатные квартиры поднялись на 45,5%. Средняя стоимость аренды достигла 25 тысяч рублей в месяц», — рассказали аналитики.
Уточняется, что темпы роста цен в Перми обогнали столичные. В Москве за год аренда подорожала на 26,4%. Сейчас средняя ставка составляет 53,7 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге цены увеличились на 17,6% до 32,4 тысячи рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми подешевели земельные участки. Стоимость сотки снизилась до 448,8 тысячи рублей.
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