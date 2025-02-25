25 февраля 2025

В Перми рухнули цены на земельные участки для дач и коттеджей

В Перми земельные участки подешевели на 54,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Купить землю стало проще
Купить землю стало проще Фото:

В Перми снизилась стоимость участков для строительства частных домов и дач. За год земля стала дешевле на 54,5%. Такие данные опубликованы на сайте Restate.

«В Перми в марте 2024 года стоимость сотки земли составляла 693,4 тысячи рублей. В феврале 2024 года цена снизилась до 448,8 тысячи рублей», — сообщили аналитики. Уточняется, что стоимость участков начинается от 550 тысяч рублей и доходит до 21 млн рублей за объект.

Такая же ситуация наблюдается в Пермском крае. Цена сотки за год снизилась, но только на 21,3%. В марте 2024 года средняя стоимость была 82,1 тысячи рублей, а в феврале 2025 года она уменьшилась до 67,8 тысячи рублей.

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В Перми снизилась стоимость участков для строительства частных домов и дач. За год земля стала дешевле на 54,5%. Такие данные опубликованы на сайте Restate. «В Перми в марте 2024 года стоимость сотки земли составляла 693,4 тысячи рублей. В феврале 2024 года цена снизилась до 448,8 тысячи рублей», — сообщили аналитики. Уточняется, что стоимость участков начинается от 550 тысяч рублей и доходит до 21 млн рублей за объект. Такая же ситуация наблюдается в Пермском крае. Цена сотки за год снизилась, но только на 21,3%. В марте 2024 года средняя стоимость была 82,1 тысячи рублей, а в феврале 2025 года она уменьшилась до 67,8 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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