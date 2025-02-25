В Перми рухнули цены на земельные участки для дач и коттеджей

В Перми снизилась стоимость участков для строительства частных домов и дач. За год земля стала дешевле на 54,5%. Такие данные опубликованы на сайте Restate.
«В Перми в марте 2024 года стоимость сотки земли составляла 693,4 тысячи рублей. В феврале 2024 года цена снизилась до 448,8 тысячи рублей», — сообщили аналитики. Уточняется, что стоимость участков начинается от 550 тысяч рублей и доходит до 21 млн рублей за объект.
Такая же ситуация наблюдается в Пермском крае. Цена сотки за год снизилась, но только на 21,3%. В марте 2024 года средняя стоимость была 82,1 тысячи рублей, а в феврале 2025 года она уменьшилась до 67,8 тысячи рублей.
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