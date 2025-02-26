Челябинская ЕР приостановила членство главы села после убийства женщины

«Единая Россия» приостановила членство главы сельского поселения Дмитрий Рудского и депутата Брединского района (Челябинская область) Александра Брухаля, арестованных за жестокое убийство женщины 23 февраля. Об этом URA.RU сообщили в реготделении партии.
«Членство Рудского приостановлено. Брухаль был сторонником партии. Его статус также приостановлен. Решение принял местный политсовет партии, который уведомил об этом региональное отделение», — сообщили в ЕР.
Глава Рымникского сельского поселения Рудский и депутат Брединского райсобрания с сыном были арестованы по обвинению в жестоком убийстве 46-летней Гульназ Валеевой. По версии следствия, они привязали женщину к дереву, пытали и издевались над ней, а затем убили. Сброшенное в овраг тело женщины обнаружили полицейские, которым она успела позвонить перед тем, как была похищена.
Возбуждены уголовные дела по пунктам «а, в, г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и пунктам «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору).
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