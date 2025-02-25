25 февраля 2025

Пермский летающий лыжник Евгений Климов стал чемпионом России

© Служба новостей «URA.RU»
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Также в 10-ку сильнейших вошел Максим Альчиков из Чайковского
Также в 10-ку сильнейших вошел Максим Альчиков из Чайковского Фото:

Заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Евгений Климов, завоевал очередной титул. Он стал победителем чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, который в эти дни проходит в Чайковском Пермского края. В соревнованиях принимает участие более 150 спортсменов.

«25 февраля программу открыли прыжки на трамплине К95. Среди мужчин первым стал Евгений Климов. Также в ТОП-10 вошел представитель Чайковского Максим Альчиков. Он на девятом месте», — сообщило Министерство спорта Пермского края в telegram-канале.

Там добавили, что в женской части соревнований победу одержала Кристина Кручинина из Санкт-Петербурга. А лучшей среди представительниц Прикамья стала Ксения Каблукова. Спортсменка заняла 5 место.

Отмечается, что соревнования смешанных команд продлятся на комплексе «Снежинка» до 27 февраля. После этого летающие лыжники перейдут на большой трамплин К125, чтобы выявить чемпиона на нем. Затем 1 марта пройдут соревнования в личном зачете, а 2 марта — командный старт среди мужчин.

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Заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Евгений Климов, завоевал очередной титул. Он стал победителем чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, который в эти дни проходит в Чайковском Пермского края. В соревнованиях принимает участие более 150 спортсменов. «25 февраля программу открыли прыжки на трамплине К95. Среди мужчин первым стал Евгений Климов. Также в ТОП-10 вошел представитель Чайковского Максим Альчиков. Он на девятом месте», — сообщило Министерство спорта Пермского края в telegram-канале. Там добавили, что в женской части соревнований победу одержала Кристина Кручинина из Санкт-Петербурга. А лучшей среди представительниц Прикамья стала Ксения Каблукова. Спортсменка заняла 5 место. Отмечается, что соревнования смешанных команд продлятся на комплексе «Снежинка» до 27 февраля. После этого летающие лыжники перейдут на большой трамплин К125, чтобы выявить чемпиона на нем. Затем 1 марта пройдут соревнования в личном зачете, а 2 марта — командный старт среди мужчин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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