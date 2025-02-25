Пермский летающий лыжник Евгений Климов стал чемпионом России

Заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Евгений Климов, завоевал очередной титул. Он стал победителем чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, который в эти дни проходит в Чайковском Пермского края. В соревнованиях принимает участие более 150 спортсменов.
«25 февраля программу открыли прыжки на трамплине К95. Среди мужчин первым стал Евгений Климов. Также в ТОП-10 вошел представитель Чайковского Максим Альчиков. Он на девятом месте», — сообщило Министерство спорта Пермского края в telegram-канале.
Там добавили, что в женской части соревнований победу одержала Кристина Кручинина из Санкт-Петербурга. А лучшей среди представительниц Прикамья стала Ксения Каблукова. Спортсменка заняла 5 место.
Отмечается, что соревнования смешанных команд продлятся на комплексе «Снежинка» до 27 февраля. После этого летающие лыжники перейдут на большой трамплин К125, чтобы выявить чемпиона на нем. Затем 1 марта пройдут соревнования в личном зачете, а 2 марта — командный старт среди мужчин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!