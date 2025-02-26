Челябинский судья Лисицын, национализировавший «Макфу», пошел на повышение

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Судья Денис Лисицын сменил районный суд на областной
Судья Денис Лисицын сменил районный суд на областной Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Судья Центрального районного суда Челябинска Денис Лисицин, который в мае 2024 года принял решение о национализации холдинга «Макфа», пошел на повышение. Президент РФ Владимир Путин назначил его судьей областного суда. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить судьями Челябинского областного суда Лисицина Дениса Анатольевича, Мельникову Елену Валентиновну, Чернышову Светлану Сергеевну», — говорится в указе. Документ подписан президентом.

В Центральном райсуде Лисицын работал с 2012 года. Наиболее громким его делом было рассмотрение иска от генпрокуратуры РФ о национализации «Макфы». В мае 2024 года судья удовлетворил иск надзорного ведомства и наложил аресты на счета владельцев и совладельцев холдинга. Сейчас адвокаты пытаются оспорить это решение в вышестоящих инстанциях.

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Судья Центрального районного суда Челябинска Денис Лисицин, который в мае 2024 года принял решение о национализации холдинга «Макфа», пошел на повышение. Президент РФ Владимир Путин назначил его судьей областного суда. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить судьями Челябинского областного суда Лисицина Дениса Анатольевича, Мельникову Елену Валентиновну, Чернышову Светлану Сергеевну», — говорится в указе. Документ подписан президентом. В Центральном райсуде Лисицын работал с 2012 года. Наиболее громким его делом было рассмотрение иска от генпрокуратуры РФ о национализации «Макфы». В мае 2024 года судья удовлетворил иск надзорного ведомства и наложил аресты на счета владельцев и совладельцев холдинга. Сейчас адвокаты пытаются оспорить это решение в вышестоящих инстанциях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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