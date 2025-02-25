Собственный бар и сауна в апартаментах: самые дорогие квартиры на вторичном рынке Тюмени

Спрос на элитную недвижимость в Тюменской области и в целом по России упал на 20%. Об этом URA.RU сообщил директор по развитию «Движения» (форум недвижимости, основанный тюменским девелопером Ильей Пискулиным — прим. ред.) Радик Нигматуллин.
Корреспондент агентства проанализировал рынок жилья Тюменской области, опираясь на предложения агентства недвижимости «Сова», и отобрал самые дорогие предложения. Результат — в материале URA.RU.
Двушка по цене шести квартир
Самой дорогой квартирой на тюменском рынке оказалась двухкомнатная, расположенная в историческом центре города. Жилье площадью в 110 квадратных метров предлагают купить за 65 миллионов рублей. Помещение расположено на четвертом этаже семиэтажного дома, который выполнен в кирпичном исполнении.
Из преимуществ квартиры продавец отмечает ремонт по дизайн-проекту, «топовые строительные материалы». Площадь кухни — гостиной составляет 20 квадратных метров, а высота потолков — три метра. Отдельно отмечается наличие двух санузлов, гардеробной и прачечной комнаты.
Черновая отделка по цене элитного жилья
Следующий лот предлагают приобрести за 60 миллионов рублей — и, в отличие от предыдущего, ремонта тут нет. Квартира в центре занимает 200 квадратных метров, расположена на пятом этаже восьмиэтажного кирпичного дома.
Продавец отмечает: под кухню в квартире отведено 25 квадратов, а высота потолков составляет 3,3 метра. Из особенностей — собственная котельная на крыше над подъездом, богатая инфраструктура и удаленность от больших дорог и проездов.
Квартира с фитнес-центром
Еще одна квартира из разряда «элитных» обойдется покупателю в 53 миллиона рублей. За эти деньги он получит четырехкомнатное жилье на восьмом этаже 12-этажного монолитно-кирпичного дома.
Площадь квартиры — 208 квадратов, под кухню отводится 20. Высота потолков составляет три метра. Из особенностей — ремонт по дизайн-проекту, охраняемая придомовая территория и собственный фитнес-центр.
Апартаменты с сауной
Одним из самых необычных предложений является квартира, оборудованная сауной. Это жилье находится в элитном жилом комплексе в историческом центре, занимает площадь в 140 квадратов и обойдется покупателю в 52 миллиона рублей.
Квартира расположена на четвертом этаже из восьми. Дом выполнен в монолитно-каркасном исполнении. Кроме сауны владелец отметил огромную площадь кухни — она составляет почти 50 квадратов. Ремонт выполнен по дизайн-проекту. Однако, есть одно «но»: жилье относится к типу апартаментов, а значит, получить постоянную прописку здесь не получится.
Самая большая квартира
Самый большой по площади лот обойдется покупателю в 50 миллионов. За эти деньги он получит многоуровневое жилье площадью в 402 квадратных метра. Жилье расположено на верхнем этаже восьмиэтажного монолитно-каркасного дома в центре города.
Из особенностей владелец отмечает наличие зон отдыха, камина, панорамной крыши, два санузла и собственный бар. Проведены все необходимые коммуникации, теплый пол. Отдельно отмечается наличие поблизости торговых центров, детских садов и школ.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени и других регионах России элитное жилье стали приобретать с рассрочкой. Причины — в положении дел у современного бизнеса.
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