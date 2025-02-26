В Челябинске продают готовый бизнес по производству фасадных материалов за 90 миллионов рублей. Компания работает десять лет, новый собственник получит собственное помещение с оборудованием, сообщили в пресс-службе «Авито».
«Самым интересным вариантом готового бизнеса в Челябинске является производство фасадных материалов стоимостью 90 миллионов рублей. Компания успешно работает десять лет», — сообщается на сайте.
Как отмечают в пресс-службе, новый владелец получит собственное помещение, полностью укомплектованное оборудованием, производство термопанелей, станок с ЧПУ по резке пенопласта, станок фрезерный, диссольверы, заливочно-прокатный станок, сушильную камеру. Также в объявлении указано, что оборудование современное, в хорошем состоянии. Также у компании есть два собственных сайта, налаженная база постоянных поставщиков и более десяти диллеров, обеспечивающих продажи в Челябинске.
Еще одним интересным вариантом готового бизнеса, который продают в Челябинске, является мини-завод для изготовления лакокрасочных материалов на водной основе. В объявлении указано, что установка занимает метр пола, подходит для производства акриловых красок и грунтовок, бетон-контакта, лаков, морилок, пропиток для дерева, огнезащитных составов, декоративных штукатурок.
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