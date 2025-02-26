В Перми открылся первый магазин команды Путина

В Перми открылся первый в регионе магазин Putin Team Russia. Площадь торгового отдела составляет 100 квадратных метров.
«В одежде Putin Team Russia используются технологичные решения для поддержания комфортного температурного режима, влагоотведения, эластичности и удобства при динамичном движении», — сообщается на сайте минпромторга Пермского края. В пермском магазине по большей части представлена одежда спортивного стиля для мужчин и женщин. Впрочем, там также можно найти изделия в стиле кэжуал и аутдор: футболки и поло, толстовки, брюки и шорты, головные уборы, сумки, рюкзаки, кожаные аксессуары.
Ценовой диапазон варьируется от 7 000 до 30 000 рублей. Розничная сеть проекта насчитывает 40 магазинов по всей стране.
Ранее URA.RU рассказывало, что сеть российской марки одежды Putin Team планирует зайти в Пермь. По данным СМИ, одежда данного бренда есть в гардеробе президента РФ Владимира Путина.
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