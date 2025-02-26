В Перми открылся первый магазин команды Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ценовой диапазон варьируется от 7 000 до 30 000 рублей
Ценовой диапазон варьируется от 7 000 до 30 000 рублей Фото:

В Перми открылся первый в регионе магазин Putin Team Russia. Площадь торгового отдела составляет 100 квадратных метров.

«В одежде Putin Team Russia используются технологичные решения для поддержания комфортного температурного режима, влагоотведения, эластичности и удобства при динамичном движении», — сообщается на сайте минпромторга Пермского края. В пермском магазине по большей части представлена одежда спортивного стиля для мужчин и женщин. Впрочем, там также можно найти изделия в стиле кэжуал и аутдор: футболки и поло, толстовки, брюки и шорты, головные уборы, сумки, рюкзаки, кожаные аксессуары.

Ценовой диапазон варьируется от 7 000 до 30 000 рублей. Розничная сеть проекта насчитывает 40 магазинов по всей стране.

Ранее URA.RU рассказывало, что сеть российской марки одежды Putin Team планирует зайти в Пермь. По данным СМИ, одежда данного бренда есть в гардеробе президента РФ Владимира Путина.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми открылся первый в регионе магазин Putin Team Russia. Площадь торгового отдела составляет 100 квадратных метров. «В одежде Putin Team Russia используются технологичные решения для поддержания комфортного температурного режима, влагоотведения, эластичности и удобства при динамичном движении», — сообщается на сайте минпромторга Пермского края. В пермском магазине по большей части представлена одежда спортивного стиля для мужчин и женщин. Впрочем, там также можно найти изделия в стиле кэжуал и аутдор: футболки и поло, толстовки, брюки и шорты, головные уборы, сумки, рюкзаки, кожаные аксессуары. Ценовой диапазон варьируется от 7 000 до 30 000 рублей. Розничная сеть проекта насчитывает 40 магазинов по всей стране. Ранее URA.RU рассказывало, что сеть российской марки одежды Putin Team планирует зайти в Пермь. По данным СМИ, одежда данного бренда есть в гардеробе президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...