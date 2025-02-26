Силы РФ выбили ВСУ из Скудного на границе ДНР и Запорожской области

Владимир Рогов заявил о зачистке Скудного между ДНР и Запорожской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные полностью зачистили от ВСУ населенный пункт Скудное, которое находится на границе ДНР и Запорожской области. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши войска выбили ВСУ из населенного пункта Скудное и начали зачистку», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС.
На днях он говорил об освобождении Новоочереватого, которое также находится на стыке границ. Уже тогда бойцы РФ двигались в сторону Скудного.
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