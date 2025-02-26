Силы РФ выбили ВСУ из Скудного на границе ДНР и Запорожской области

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Владимир Рогов заявил о зачистке Скудного между ДНР и Запорожской областью
Владимир Рогов заявил о зачистке Скудного между ДНР и Запорожской областью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные полностью зачистили от ВСУ населенный пункт Скудное, которое находится на границе ДНР и Запорожской области. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши войска выбили ВСУ из населенного пункта Скудное и начали зачистку», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС.

На днях он говорил об освобождении Новоочереватого, которое также находится на стыке границ. Уже тогда бойцы РФ двигались в сторону Скудного.

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Российские военные полностью зачистили от ВСУ населенный пункт Скудное, которое находится на границе ДНР и Запорожской области. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Наши войска выбили ВСУ из населенного пункта Скудное и начали зачистку», — сказал Рогов. Его слова передает ТАСС. На днях он говорил об освобождении Новоочереватого, которое также находится на стыке границ. Уже тогда бойцы РФ двигались в сторону Скудного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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