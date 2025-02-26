Водителям рассказали, за какой цвет автомобиля могут оштрафовать

Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать владельца за цвет его машины, если он не соответствует таковому в свидетельстве регистрации транспортного средства. В этом случае придется заплатить до двух тысяч рублей.
«Если же сотрудник ГИБДД остановит на дороге автомобиль, цвет которого не соответствует тому, который вписан в паспорт транспортного средства и свидетельства о регистрации авто. Это повлечет за собой штраф до двух тысяч рублей за нарушение правил регистрации транспортного средства», — цитирует «Российская газета» владельца сети детейлинг-центров Carbase Александра Смита.
Для смены цвета нужно обратиться в Госавтоинспекцию, оформить документы, предоставить паспорт, ПТС и СТС. Общее время оформления — не более часа, а стоимость составит 850 рублей.
С нового года в России вступили в силу новые правила по регистрации транспортных средств. Теперь для этого не требуется предоставлять полис ОСАГО.
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