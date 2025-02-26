Водителям рассказали, за какой цвет автомобиля могут оштрафовать

ГИБДД: водителей будут штрафовать за цвет машины, не соответствующий СТС
© Служба новостей «URA.RU»
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Размер штрафа за цвет авто — до двух тысяч рублей
Размер штрафа за цвет авто — до двух тысяч рублей Фото:

Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать владельца за цвет его машины, если он не соответствует таковому в свидетельстве регистрации транспортного средства. В этом случае придется заплатить до двух тысяч рублей.

«Если же сотрудник ГИБДД остановит на дороге автомобиль, цвет которого не соответствует тому, который вписан в паспорт транспортного средства и свидетельства о регистрации авто. Это повлечет за собой штраф до двух тысяч рублей за нарушение правил регистрации транспортного средства», — цитирует «Российская газета» владельца сети детейлинг-центров Carbase Александра Смита.

Для смены цвета нужно обратиться в Госавтоинспекцию, оформить документы, предоставить паспорт, ПТС и СТС. Общее время оформления — не более часа, а стоимость составит 850 рублей.

С нового года в России вступили в силу новые правила по регистрации транспортных средств. Теперь для этого не требуется предоставлять полис ОСАГО.

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Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать владельца за цвет его машины, если он не соответствует таковому в свидетельстве регистрации транспортного средства. В этом случае придется заплатить до двух тысяч рублей. «Если же сотрудник ГИБДД остановит на дороге автомобиль, цвет которого не соответствует тому, который вписан в паспорт транспортного средства и свидетельства о регистрации авто. Это повлечет за собой штраф до двух тысяч рублей за нарушение правил регистрации транспортного средства», — цитирует «Российская газета» владельца сети детейлинг-центров Carbase Александра Смита. Для смены цвета нужно обратиться в Госавтоинспекцию, оформить документы, предоставить паспорт, ПТС и СТС. Общее время оформления — не более часа, а стоимость составит 850 рублей. С нового года в России вступили в силу новые правила по регистрации транспортных средств. Теперь для этого не требуется предоставлять полис ОСАГО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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