В Кремле озвучили причину поездки Зеленского в США

В Кремле предположили, что украинский лидер Владимир Зеленский направится в Вашингтон на днях для того, чтобы заключить соглашение с США по редкоземельным металлам. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, однако он уточнил, что по этому поводу в СМИ сейчас много противоречивой информации.
«Пока официальных заявлений на этот счет (поездки в США для заключения соглашения по металлам — прим. URA.RU) нет. Мы слышали, что Зеленский собирается 28 февраля в Вашингтон. Возможно, для подписания соглашения. Слышали много противоречивой информации, пока трудно ориентироваться», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков пообещал озвучить позицию Кремля по этому вопросу, как только будет известно точно.
США и Украина согласовали соглашение по редкоземельным металлам, которое стороны разрабатывали около месяца. Зеленский намерен 28 февраля полететь в США для его заключения. До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что даст гарантии безопасности Киеву, если Украина предоставит доступ к своим ресурсам.
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