25 февраля 2025

В ХМАО погиб водитель машины, столкнувшись с большегрузом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на 73 км автодороги «Югра»
ДТП произошло на 73 км автодороги «Югра» Фото:

В ХМАО на 73 км автодороги «Югра» погиб водитель автомобиля из-за столкновения с большегрузом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.

«Водитель „Chevrolet“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовым транспортным средством», — сказано в сообщении.

В результате происшествия водитель машины погиб на месте. В данный момент полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Авария
Авария
Фото:

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В ХМАО на 73 км автодороги «Югра» погиб водитель автомобиля из-за столкновения с большегрузом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры. «Водитель „Chevrolet“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовым транспортным средством», — сказано в сообщении. В результате происшествия водитель машины погиб на месте. В данный момент полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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