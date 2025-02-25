ДТП произошло на 73 км автодороги «Югра»
В ХМАО на 73 км автодороги «Югра» погиб водитель автомобиля из-за столкновения с большегрузом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Югры.
«Водитель „Chevrolet“, по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с грузовым транспортным средством», — сказано в сообщении.
В результате происшествия водитель машины погиб на месте. В данный момент полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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