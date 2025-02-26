Почему челябинцы стали покупать двухкомнатные квартиры чаще однушек

В Челябинске в январе 2025 года более 60% покупателей приобретали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. В основном такие сделки совершали семьи. Спрос на однокомнатное жилье на вторичке составил 35%, сообщили в АН «Этажи».
«В Челябинске в январе 2025 года в структуре продаж 60% покупателей сделали выбор в пользу двухкомнатных квартир. Основной целевой аудиторией для продавцов стали семьи. Доля продаж однокомнатных квартир составила 35%, а трехкомнатных — 5%», — отметили в пресс-службе агентства недвижимости.
В январе 2025 года жилье на вторичном рынке в Челябинске в среднем продавалось по 90 тысяч рублей за квадратный метр. Средний срок продажи квартир — 3,5 месяца. Вторичное жилье в среднем продавалось по четыре миллиона рублей за объект. Эта недвижимость подорожала на 209 000 рублей по сравнению с декабрем 2024 года.
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