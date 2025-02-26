Тюменское правительство потратит миллиард на сельские дороги

В Тюменской области на ремонт восьми участков сельских дорог общей протяженностью чуть меньше 30 км потратят 1,17 миллиарда рублей. Об этом сообщает карточка торгов, размещенная на едином портале госзакупок.
«Объект закупки — ремонт дорог в Ишимском, Казанском и Сладковском районах Тюменской области. Заказчик — управление автомобильных дорог Тюменской области. В закупку включено восемь участков дорог. Начальная стоимость закупки — 1,17 миллиарда рублей», — гласит карточка торгов.
Как следует из материалов закупки, подрядчикам предстоит провести основательный ремонт дорог, начиная со срезания существующего полотна, расчистки площадей от растительности, до обустройства новой дорожной одежды, нанесения разметки и установки знаков. Работы предстоит выполнить на следующих участках:
- дорога Сладково-Новоандреевка, с 14 по 17 и с 23 по 27 километры;
- дорога Ильинка — Афонькино — Усово — Сладково, с 60 по 65 километры;
- дорого Ишим — Разъезд №37 — Кукарцева — Десятова, с 13 по 18 километры;
- дорога Ишим — Казанское — граница Казахстана, с 92 по 97 и с 24 по 25 километры;
- дорога Ишим — Первопесьяново, с 1 по 7 километры;
- подъезд к деревне Таловка;
- дорога Гагарино — Второпесьяново — Смирное — Казанское, с 53 по 56 километры.
По данным портала госзакупок, предыдущий ремонт на других участках этих автомобильных дорог производился в 2024 году. Тогда он обошелся казне в 830 миллионов рублей. Как ранее рассказало URA.RU, первый крупный дорожный госконтракт этого года достался карманному подрядчику тюменских властей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!