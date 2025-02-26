В Верхней Пышме (Свердловская область) на площадке завода «Уральские локомотивы» сегодня работают вице-премьер Виталий Савельев и министр транспорта России Роман Старовойт. Сопровождают их уральский полпред Артем Жога и губернатор Евгений Куйвашев. Об этом сообщает департамент инфомполитики региона.
«Федеральным гостям презентуют ход реализации проекта по созданию электропоездов для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. По строительной площадке, где будет возведен комплекс, выпускающий электропоезда, участников мероприятия провез скоростной электропоезд „Финист“ серии ЭС104», — рассказали в департаменте инфомполитики региона.
Как ранее сообщало URA.RU, до конца 2026 года здесь планируется построить несколько новых корпусов площадью 67 тысяч квадратных метров, а также переустроить объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. В феврале 2024 года совещание на «Уральских локомотивах» проводил президент России Владимир Путин. Тогда же он обозначил задачу: подвижной состав для магистрали Москва — Санкт-Петербург, которая в будущем свяжет две столицы еще и с Екатеринбургом, должны собирать на собственной технологической базе. Первые два состава, которые будут развивать скорость до 400 км/ч, планируется сделать к 2028 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!