Текслер лично решил проблемы жителей отдаленных районов Челябинской области. Фото

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Текслер провел личный прием граждан
Текслер провел личный прием граждан Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел прием граждан, где оперативно решил вопросы жителей отдаленных районов. Челябинцы просили улучшить сотовую связь и отремонтировать соцобъекты. Также обсуждались вопросы газификации, организации регулярных маршрутов транспорта и переселения из аварийного дома. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В целом у нас ведется достаточно большая работа, чтобы сотовая связь приходила и в небольшие населенные пункты. Участвуем и в федеральных проектах, сами субсидируем операторов связи», — подчеркнул Алексей Текслер, комментируя вопрос об обеспечении мобильным интернетом поселка Новозаречного Ашинского района.

На приеме рассмотрели просьбу Маргариты Шубиной, заведующей сельским домом культуры из поселка Новозаречного о сотовой связи и ремонте ДК. Министр информационных технологий заверил, что к середине года в поселке появится мобильный интернет. Также Текслер обязал министерство культуры и главу района проработать вопрос по включению дома культуры в госпрограмму.

Кроме того, было принято решение об организации регулярного транспортного маршрута Ачликуль — Челябинск, о чем попросила пенсионерка Магсуда Ибраева из Красноармейского района. Губернатор также взял на личный контроль капитальный ремонт Кизильской школы №2, на что обратил внимание многодетный отец Сергей Выдренков, и капремонт детского сада №1 в Кыштыме, где на проблемы с кровлей и канализацией указала многодетная мать Ольга Янина.

После обращения учительницы Светланы Волковой, поднявшей проблему газификации села Дробышево (Троицкий район), вопрос был решен. Глава района Тимур Мухамедьяров подтвердил, что подключение домов к газу начнется уже в июле. Жительница Катав-Ивановска Оксана Салихова, обратившаяся с просьбой о переселении из аварийного дома, получила заверение, что ключи от квартир в новом десятиэтажном доме ей и ее соседям вручат уже в начале марта.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел прием граждан, где оперативно решил вопросы жителей отдаленных районов. Челябинцы просили улучшить сотовую связь и отремонтировать соцобъекты. Также обсуждались вопросы газификации, организации регулярных маршрутов транспорта и переселения из аварийного дома. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «В целом у нас ведется достаточно большая работа, чтобы сотовая связь приходила и в небольшие населенные пункты. Участвуем и в федеральных проектах, сами субсидируем операторов связи», — подчеркнул Алексей Текслер, комментируя вопрос об обеспечении мобильным интернетом поселка Новозаречного Ашинского района. На приеме рассмотрели просьбу Маргариты Шубиной, заведующей сельским домом культуры из поселка Новозаречного о сотовой связи и ремонте ДК. Министр информационных технологий заверил, что к середине года в поселке появится мобильный интернет. Также Текслер обязал министерство культуры и главу района проработать вопрос по включению дома культуры в госпрограмму. Кроме того, было принято решение об организации регулярного транспортного маршрута Ачликуль — Челябинск, о чем попросила пенсионерка Магсуда Ибраева из Красноармейского района. Губернатор также взял на личный контроль капитальный ремонт Кизильской школы №2, на что обратил внимание многодетный отец Сергей Выдренков, и капремонт детского сада №1 в Кыштыме, где на проблемы с кровлей и канализацией указала многодетная мать Ольга Янина. После обращения учительницы Светланы Волковой, поднявшей проблему газификации села Дробышево (Троицкий район), вопрос был решен. Глава района Тимур Мухамедьяров подтвердил, что подключение домов к газу начнется уже в июле. Жительница Катав-Ивановска Оксана Салихова, обратившаяся с просьбой о переселении из аварийного дома, получила заверение, что ключи от квартир в новом десятиэтажном доме ей и ее соседям вручат уже в начале марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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