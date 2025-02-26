Депутата пермского заксобрания заподозрили в губернаторских амбициях

«Справедливая Россия» начала предвыборную кампанию. К такому выводу пришли источники URA.RU, увидев проплаченные публикации в соцсети «ВКонтакте» за авторством лидера эсеров в регионе, депутата заксобрания Вероники Куликовой. В посте с пометкой «реклама» Куликова критикует политику властей в отношении объектов нестационарной торговли, называя снос киосков и ларьков давлением на малый бизнес.
«Пост довольно резкий. Плюс пометка „реклама“. Надо понимать, что наведение порядка на рынке нестационарной торговли во многом является проектом краевых властей. Получается, что это наезд на них. Что это, если не один из пунктов предвыборной программы? В повестке этой темы нет давно, она никого уже особо не волнует. И тут вдруг пост Куликовой. Вероятно, готовится к тому, чтобы пойти на выборы губернатора в сентябре. Если партия, о реформе которой на федеральном уровне постоянно идут дискуссии, доживет до этого времени», — рассуждают источники.
Они добавляют, что отрасль НТО уже давно не является проблемной. Все незаконные киоски, по большей части, убраны. На рынке наведен порядок — за редкими исключениями. И считают, что эсеры зря выбрали эту тему. Вероника Куликова отметила, что это «системная работа партии с целевыми группами, вне зависимости от календаря выборов». Выборы губернатора в Пермском крае должны пройти в сентябре 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало, что от коммунистов, скорее всего, пойдет секретарь крайкома Ксения Айтакова. В 2020 году эсеры выдвинули на выборы миллиардера Александра Репина, который не прошел муниципальный фильтр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!