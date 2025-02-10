Лидера пермских коммунистов начали готовить к борьбе за кресло губернатора

В КПРФ определились с кандидатом, который будет представлять партию на выборах губернатора Пермского края в 2025 году. По данным источника URA.RU в политтусовке, ЦК партии обсуждал две фамилии: первого секретаря крайкома компартии, депутата заксобрания Прикамья Ксении Айтаковой и ее коллеги по депутатскому корпусу Анны Барановой. Выбор был сделан в пользу Айтаковой, поскольку «очевидно, что у нее больше политический вес», пояснил источник агентства
«В качестве кандидата на предстоящие выборы губернатора Прикамья КПРФ рассматривало и кандидатуру Анны Барановой, но выбор был сделан в пользу Ксении Айтаковой. Во-первых, у Барановой нет опыта участия в выборах такого уровня, во-вторых, ей пока недостает политического веса», — пояснил источник агентства. В беседе с URA.RU Айтакова заявила, что вести разговоры о ее возможном участии в губернаторских выборах преждевременно. Лидер пермских коммунистов отметила, что пока не определена даже дата их проведения.
«Какие бы там фамилии ни назывались, говорить о моем участии или неучастии в выборах можно будет только после официального объявления о выборах [губернатора Пермского края]. В любом случае решение, которым определится кандидат на участии в выборах, будет принимать региональная партийная конференция [Пермского отделения КПРФ]», — сказал Айтакова URA.RU.
Айтакова боролась за кресло главы региона в качестве кандидата в 2020 году. Краевым отделением компартии она руководит с 2017 года, а в кресле депутата законодательного собрания Прикамья находится с 2011 года.
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