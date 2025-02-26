Подозреваемые в жестоких пытках студенток на автомойке на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском (Свердловская область) были задержаны оперативно. Об этом заявил начальник местной полиции майор Иван Каркавин.
«Событие было 3 января. Законные представители потерпевших к нам обратились 4-го. В эти же дежурные сутки сотрудники уголовного розыска установили всех участников происшествия и задержали. Затем материалы были переданы в следственные органы. Все сделали по горячим следам», — сказал офицер в программе «РимМедиа».
Под уголовное преследование попали 21-летний Давид Анашкин, его несовершеннолетний брат и их друг. По версии следствия, они похитили двух студенток (одной меньше 18 лет), привезли на мойку и стали издеваться над ними. Их обливали водой, пеной и избивали. Пытки снимались на видео. Оно попало в Сеть лишь через полтора месяца. Только после этого фигурантов арестовали. Все, что известно о деле, — в сюжете агентства.
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