Шеф полиции Каменска-Уральского высказался о пытках студенток на мойке. Видео

Обвиняемых в пытках девушек в Каменске-Уральском задержали оперативно
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Мера пресечения обвиняемым в похищении, понуждении к действиям сексуального характера и хулиганстве. Свердловская область, Каменск-Уральский , клетка, арест, подсудимый, суд, мера пресечения, избрание меры пресечения, судебное заседание, анашкин данил
Троих фигурантов суд поместил под стражу Фото:
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В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Подозреваемые в жестоких пытках студенток на автомойке на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском (Свердловская область) были задержаны оперативно. Об этом заявил начальник местной полиции майор Иван Каркавин.

«Событие было 3 января. Законные представители потерпевших к нам обратились 4-го. В эти же дежурные сутки сотрудники уголовного розыска установили всех участников происшествия и задержали. Затем материалы были переданы в следственные органы. Все сделали по горячим следам», — сказал офицер в программе «РимМедиа».

Под уголовное преследование попали 21-летний Давид Анашкин, его несовершеннолетний брат и их друг. По версии следствия, они похитили двух студенток (одной меньше 18 лет), привезли на мойку и стали издеваться над ними. Их обливали водой, пеной и избивали. Пытки снимались на видео. Оно попало в Сеть лишь через полтора месяца. Только после этого фигурантов арестовали. Все, что известно о деле, — в сюжете агентства.

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Подозреваемые в жестоких пытках студенток на автомойке на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском (Свердловская область) были задержаны оперативно. Об этом заявил начальник местной полиции майор Иван Каркавин. «Событие было 3 января. Законные представители потерпевших к нам обратились 4-го. В эти же дежурные сутки сотрудники уголовного розыска установили всех участников происшествия и задержали. Затем материалы были переданы в следственные органы. Все сделали по горячим следам», — сказал офицер в программе «РимМедиа». Под уголовное преследование попали 21-летний Давид Анашкин, его несовершеннолетний брат и их друг. По версии следствия, они похитили двух студенток (одной меньше 18 лет), привезли на мойку и стали издеваться над ними. Их обливали водой, пеной и избивали. Пытки снимались на видео. Оно попало в Сеть лишь через полтора месяца. Только после этого фигурантов арестовали. Все, что известно о деле, — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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