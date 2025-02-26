Шеф полиции Каменска-Уральского высказался о пытках студенток на мойке. Видео

Обвиняемых в пытках девушек в Каменске-Уральском задержали оперативно

26 февраля 2025 в 16:16 Размер текста - 17 +

Троих фигурантов суд поместил под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками Подозреваемые в жестоких пытках студенток на автомойке на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском (Свердловская область) были задержаны оперативно. Об этом заявил начальник местной полиции майор Иван Каркавин. «Событие было 3 января. Законные представители потерпевших к нам обратились 4-го. В эти же дежурные сутки сотрудники уголовного розыска установили всех участников происшествия и задержали. Затем материалы были переданы в следственные органы. Все сделали по горячим следам», — сказал офицер в программе «РимМедиа». Под уголовное преследование попали 21-летний Давид Анашкин, его несовершеннолетний брат и их друг. По версии следствия, они похитили двух студенток (одной меньше 18 лет), привезли на мойку и стали издеваться над ними. Их обливали водой, пеной и избивали. Пытки снимались на видео. Оно попало в Сеть лишь через полтора месяца. Только после этого фигурантов арестовали. Все, что известно о деле, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемые в жестоких пытках студенток на автомойке на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском (Свердловская область) были задержаны оперативно. Об этом заявил начальник местной полиции майор Иван Каркавин. «Событие было 3 января. Законные представители потерпевших к нам обратились 4-го. В эти же дежурные сутки сотрудники уголовного розыска установили всех участников происшествия и задержали. Затем материалы были переданы в следственные органы. Все сделали по горячим следам», — сказал офицер в программе «РимМедиа». Под уголовное преследование попали 21-летний Давид Анашкин, его несовершеннолетний брат и их друг. По версии следствия, они похитили двух студенток (одной меньше 18 лет), привезли на мойку и стали издеваться над ними. Их обливали водой, пеной и избивали. Пытки снимались на видео. Оно попало в Сеть лишь через полтора месяца. Только после этого фигурантов арестовали. Все, что известно о деле, — в сюжете агентства.