Челябинец зарубил тестя и пробил голову теще

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Мужчина напал с топором на родственников
Мужчина напал с топором на родственников Фото:

В поселке Новобуранное Челябинской области мужчина зарубил топором тестя, а после пробил голову теще. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«34-летний мужчина зарубил топором 68-летнего тестя. От ударов пенсионер скончался на месте. После этого мужчина нанес множественные удары топором по голове теще. 64-летняя женщина была госпитализирована», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Сейчас мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В поселке Новобуранное Челябинской области мужчина зарубил топором тестя, а после пробил голову теще. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. «34-летний мужчина зарубил топором 68-летнего тестя. От ударов пенсионер скончался на месте. После этого мужчина нанес множественные удары топором по голове теще. 64-летняя женщина была госпитализирована», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Сейчас мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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