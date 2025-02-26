Челябинец зарубил тестя и пробил голову теще

В поселке Новобуранное Челябинской области мужчина зарубил топором тестя, а после пробил голову теще. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«34-летний мужчина зарубил топором 68-летнего тестя. От ударов пенсионер скончался на месте. После этого мужчина нанес множественные удары топором по голове теще. 64-летняя женщина была госпитализирована», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Сейчас мужчина задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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