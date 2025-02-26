На Ямале 23 февраля стартовала окружная программа «Герои Ямала», которую анонсировал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Это аналог федеральной программы «Время героев», который позволит быстрее адаптировать участников СВО к мирной жизни, а успешно прошедшим получить должности на муниципальной службе. Что известно о первых участниках — в материале URA.RU.
Участник, о котором рассказал Артюхов
Роман Карабак до участия в специальной военной операции служил в МЧС и полиции. Работал в «Газпроме», а позже добровольно ушел на фронт. На передовой пробыл один год. Служил стрелком-санитаром и санинструктором. Теперь Роман хочет спасать людей и мечтает связать свою жизнь с медициной. Ветеран отмечен медалью Донецкой народной республики «За отвагу».
«[Роман считает], что опыт принятия ответственных решений, полученный на передовой, поможет реализоваться в сфере управления», — написал Артюхов в личном telegram-канале. Губернатор также отметил, что за первые сутки подано около 200 заявок на участие.
Первый участник из Губкинского
Первым, кто присоединился к образовательной программе, стал Никита Сысуев. Об этом в своих социальных сетях написал мэр Губкинского Андрей Бандурко. Знания и навыки ветеран СВО сможет приобрести во время обучения, а после применить на крупных предприятиях и в госслужбе.
Руководители тоже идут в программу
Одним из тех, кто тоже решил повысить свои компетенции в рамках кадрового проекта «Герои Ямала», стал ветеран из Приуральского района, руководитель центра военно-патриотического воспитания ЛИСА Максим Тихоненко. Мужчина в 2022 году оправился в зону СВО. Имеет боевые награды за проявленное мужество.
«Лидерские качества, стратегическое мышление, ответственность за принятие решений и навыки командной работы, необходимые управленцам, как раз есть у военнослужащих. Уверен, наши земляки, вернувшись со спецоперации, принесут значительную пользу обществу уже в мирной жизни», — заявил глава района Иван Сакал, комментируя решение Тихоненко.
Участник «Время героев» решил продолжить обучение
Участник спецоперации из Пуровского района Алексей Шевцов планирует участвовать сразу в двух проектах: «Герои Ямала» и «Боевой кадровый резерв Тюменской области». На фронте Алексей служил разведчиком, спас не одну жизнь. В зоне СВО с гордостью носил позывной «Шива», имеет государственные награды.
После службы в зоне СВО Алексей решил поработать на благо северян и теперь хочет заниматься общественно-политической деятельностью. На вопрос о том, почему он решил участвовать сразу в нескольких программах, ответил что желает взять лучшее от обоих проектов, но упор сделает именно на Ямал.
Прием заявок в кадровый проект «Герои Ямала» стартовал 23 февраля и продлится до 31 марта. Со всеми этапами программы можно ознакомиться на сайте проекта героиямала.рф. Участники, успешно прошедшие отборочный этап, будут зачислены на образовательную программу, обучение по которой продлиться один год. Помимо очного обучения, запланированы стажировки в окружном правительстве, законодательном собрании, администрациях муниципальных образований и подведомственных учреждениях.
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