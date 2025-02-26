В Перми резко вырастут зарплаты водителей автобусов

Власти Перми приняли решение повысить зарплату водителям автобусов. Предполагается, что с 1 марта 2025 года она увеличится на 17%. Изменения в городской бюджет на 2025-2027 годы рассмотрели на пленарном заседании пермской гордумы 25 февраля.
«В рамках мероприятий по материальному стимулированию предусмотрено увеличение заработной платы водителей автобусов, трамваев и рабочего персонала МУП „Пермгорэлектротранс“. Водителям автобусов заработную плату проиндексируют на 17% с 1 марта 2025 года. Остальным категориям рабочего персонала заработную плату будут повышать поэтапно в течение полугода. Для увеличения уровня профессионального мастерства водителям трамваев и автобусов будут устанавливать классность после аттестации: за первый класс установят доплату в размере 25%, за второй — 10%», — сообщается на сайте администрации Перми.
Первый заместитель главы администрации Перми Яна Фурман сообщила, что в проекте решения предусмотрено увеличение собственных доходов бюджета. Предполагается, что в 2025 году они увеличатся на 855 миллионов рублей, в 2026 году — на 901 миллион рублей, а в 2027 году — на 960 миллионов рублей. Такой рост ожидается за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений в 2024 году, превышающего первоначальные оценки при планировании бюджета.
Дополнительные средства в бюджете предложено использовать для покрытия расходов по контрактам прошлого года, по которым не были выполнены работы и произведена оплата. Их общая сумма составляет 768 миллионов рублей. Также предложено сохранить целевое использование безвозмездных поступлений от юридических лиц на строительство и реконструкцию школ в 2025 году в размере 150 миллионов рублей. На ремонт фасадов многоквартирных домов планируется выделить 131 миллион рублей, расселение аварийного жилья — 105 миллионов рублей, обустройство остановочных комплексов — 97,5 миллиона рублей.
На ремонт зданий школ и детских садов в 2025 году заложены 463 миллиона рублей. На ремонтные работы в учреждениях культуры планируется направить 76 миллионов рублей, а на приобретение оборудования и ремонт в спортивных учреждениях предусмотрено 38 миллионов рублей. Для расселения аварийного жилья дополнительно выделен 231 миллион рублей.
Выделенные средства будут использованы для развития инфраструктуры города, включая обновление остановочных комплексов и ремонт сквера Борцов Революции. Также предусмотрено финансирование на содержание и ремонт дорожного покрытия, тротуаров и инженерных сооружений. Кроме того, планируется модернизация оборудования для информационной системы, контролирующей оплату парковки, а также обустройство новой парковочной зоны на улице Попова и устранение несанкционированных свалок.
В области экологии на поддержание территорий, обустроенных в рамках проекта «Зеленое кольцо», в 2025 году планируется выделить 39 миллионов рублей. Для ремонта зон отдыха в лесопарковых массивах предназначено 23,7 миллиона рублей. Кроме того, ежегодно с 2025 по 2027 год будут направляться по 40 миллионов рублей на приобретение и посадку зеленых насаждений.
В 2025-2026 годах сократят финансирование строительства бассейна на улице Гайвинской и лыжероллерной трассы на улице Агрономической на общую сумму 658,7 миллиона рублей. Это связано с передачей полномочий по возведению спортивных объектов в ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края». Депутаты Пермской городской Думы изменения в бюджет поддержали.
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