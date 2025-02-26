В Пермском крае Роспотребнадзор изъял сотни партий опасных овощей

В 2024 году в Прикамье из оборота изъяли 197 партий некачественных овощей. Небезопасными признаны почти 35 килограммов продукции.
«В ходе проверок установлено, что на продукцию отсутствовали необходимые документы и маркировка. Были нарушены режимы хранения, на складах не было приборов контроля температуры, производился оборот испорченных овощей. При этом, например, токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и радионуклидов в пробах не обнаружено», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.
По всем выявленным фактам составлены протоколы. Виновные привлечены к административной ответственности.
В ведомстве рекомендуют покупать товары только в местах официально организованной торговли: магазинах, супермаркетах, розничных и оптовых рынках. Не следует приобретать плодоовощную продукцию у частных лиц, торгующих с земли, и на обочинах дорог.
Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Прикамье 10,6% мясной продукции не соответствовало требованиям. В 2023 году некачественного мяса было меньше — всего 6,9%.
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