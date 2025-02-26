В Пермском крае Роспотребнадзор изъял сотни партий опасных овощей

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли 197 партий опасных овощей в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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По выявленным фактам оставлены протоколы. Виновные привлечены к административной ответственности
По выявленным фактам оставлены протоколы. Виновные привлечены к административной ответственности Фото:

В 2024 году в Прикамье из оборота изъяли 197 партий некачественных овощей. Небезопасными признаны почти 35 килограммов продукции.

«В ходе проверок установлено, что на продукцию отсутствовали необходимые документы и маркировка. Были нарушены режимы хранения, на складах не было приборов контроля температуры, производился оборот испорченных овощей. При этом, например, токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и радионуклидов в пробах не обнаружено», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте.

По всем выявленным фактам составлены протоколы. Виновные привлечены к административной ответственности.

В ведомстве рекомендуют покупать товары только в местах официально организованной торговли: магазинах, супермаркетах, розничных и оптовых рынках. Не следует приобретать плодоовощную продукцию у частных лиц, торгующих с земли, и на обочинах дорог.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Прикамье 10,6% мясной продукции не соответствовало требованиям. В 2023 году некачественного мяса было меньше — всего 6,9%.

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В 2024 году в Прикамье из оборота изъяли 197 партий некачественных овощей. Небезопасными признаны почти 35 килограммов продукции. «В ходе проверок установлено, что на продукцию отсутствовали необходимые документы и маркировка. Были нарушены режимы хранения, на складах не было приборов контроля температуры, производился оборот испорченных овощей. При этом, например, токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и радионуклидов в пробах не обнаружено», — сообщает краевой Роспотребнадзор на официальном сайте. По всем выявленным фактам составлены протоколы. Виновные привлечены к административной ответственности. В ведомстве рекомендуют покупать товары только в местах официально организованной торговли: магазинах, супермаркетах, розничных и оптовых рынках. Не следует приобретать плодоовощную продукцию у частных лиц, торгующих с земли, и на обочинах дорог. Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году в Прикамье 10,6% мясной продукции не соответствовало требованиям. В 2023 году некачественного мяса было меньше — всего 6,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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