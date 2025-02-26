Госдума приняла закон об обязательном допуске газовщиков в квартиры

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, обязывающий россиян впускать сотрудников газовой службы в квартиры. Информация об этом размещена на официальном сайте парламента.
Законопроект сокращает период, за которое суды будут рассматривать жалобы газовых компаний о доступе к оборудованию, с 30 до 12 дней. Кроме того, вводится правило о немедленном исполнении судебных решений по этим делам.
Ранее стало известно, что владельцам старых газовых плит грозят существенные штрафы. Так, до 10 тысяч рублей придется заплатить, если просроченный прибор выявлен впервые. 25 тысяч обяжут выплатить при повторном нарушении. Об этом писал MK.RU.
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