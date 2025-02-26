Депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко награжден благодарственным письмом от руководителя «Народного фронта» Михаила Кузнецова. Денисенко отметили за поддержку работы благотворительного фонда «Народный фронт. Все для Победы».
«Алексей Денисенко поддержал проект руководителя гуманитарной миссии „Народного фронта“ Ивана Скибы по перепрошивке дронов и пультов. Благодаря этой помощи удалось оперативно закупить необходимые комплектующие для работы. Реализация проекта позволила отказаться от закупки пультов для беспилотников, а это значит, что вместо двух дронов на ту же сумму можно приобрести три», — сообщили URA.RU волонтеры.
Благодаря помощи Денисенко удалось перепрошить 300 пультов. Это принесло дополнительно 100 дронов, закупка которых могла обойтись в 17 миллионов рублей. Но самое главное, помощь депутата повысила боеготовность наших вооруженных сил, а значит, спасла жизни многих бойцов.
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