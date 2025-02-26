Какой размер пенсии устроит челябинцев

Жителей Челябинска устроит пенсия в размере 49 100 рублей в месяц. При этом в июне 2024 года ожидания челябинцев были чуть ниже — 48 500 рублей, сообщается на сайте SuperJob.
«Челябинцы считают приемлемым размер пенсии в размере 49 100 рублей. За два года ожидания выросли на 6,3% — в 2022 году жители мегаполиса называли 46 200 рублей», — сообщили в пресс-службе компании.
Таким образом, за последние два года у челябинцев представления о достойной пенсии изменились не существенно. Сейчас челябинцы предпочитают получать почти на 3000 рублей больше. В целом по России жители называют достойной пенсию в размере 49 600 рублей. За полгода ожидания выросли у россиян в среднем на 1500 рублей. Самые большие запросы у пожилых москвичей — 52 400 рублей, у петербуржцев — 51 700 рублей и у хабаровчан — 50 000 рублей.
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