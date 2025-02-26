Стало известно, когда выйдет пятый сезон «Первого отдела»

Совсем недавно, 21 февраля, на телеканале НТВ завершился четвертый сезон остросюжетного детективного сериала «Первый отдел». Финал вышел напряженным и шокирующим, оставив зрителям массу вопросов. Продюсер сериала Инесса Юрченко рассказала URA.RU, когда выйдет пятый сезон полюбившегося сериала.
«Съемки пятого сезона уже начались. Я думаю, он выйдет в 2026 году. Вполне может быть, что серий будет больше, чем обычно. Возможно, где-то примерно 32 эпизода», — рассказала она.
Финал четвертого сезона «Первого отдела»
Последняя серия четвертого сезона «Первого отдела» вышла в эфир НТВ 21 февраля. Концовка получилась по-настоящему шокирующей. Следователь Юрий Брагин (Иван Колесников) оказался в отчаянном положении после того, как его жену Веру (Елена Вожакина) арестовали по подозрению в убийстве.
В свою очередь, старший опер Михаил Шибанов (Сергей Жарков) встретил на улице экс-возлюбленную Елену Ракитину (Евгения Шахнович), хотя был уверен, что она погибла несколько лет назад. Такой исход четвертого сезона заставил поклонников сериала гадать, что же произойдет дальше с полюбившимися героями.
«Первый отдел» выходит на НТВ с 2020 года и за это время успел завоевать огромную популярность у зрительской аудитории. Каждый новый сезон поднимает планку все выше, что подтверждают рейтинги. Так, по данным Mediascope, доля третьего сезона в феврале 2023 года достигла рекордных 18,4%.
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