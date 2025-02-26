Путин: в 2024 году товарооборот между Россией и Африкой увеличился на 10%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отношения между РФ и Гвинеей-Бисау строятся на взаимном уважении, заявил Путин
Отношения между РФ и Гвинеей-Бисау строятся на взаимном уважении, заявил Путин Фото:

В 2024 году товарооборот между Россией и Африкой увеличился на 10%. Об этом в ходе переговоров в Кремле с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало рассказал президент РФ Владимир Путин.

«В прошлом году товарооборот между Россией и африканским континентом продолжал расти и прибавил плюс 10%», — передает слова Путина РИА Новости. Президент РФ отметил, что в этом году отмечается 52-летие дипломатических отношений между РФ и Гвинеей-Бисау, которые развиваются на основе взаимного уважения и доверия.

Стороны также обсудили возможность расширения сотрудничества в различных сферах. Это включает в себя торговлю и инвестиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году товарооборот между Россией и Африкой увеличился на 10%. Об этом в ходе переговоров в Кремле с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало рассказал президент РФ Владимир Путин. «В прошлом году товарооборот между Россией и африканским континентом продолжал расти и прибавил плюс 10%», — передает слова Путина РИА Новости. Президент РФ отметил, что в этом году отмечается 52-летие дипломатических отношений между РФ и Гвинеей-Бисау, которые развиваются на основе взаимного уважения и доверия. Стороны также обсудили возможность расширения сотрудничества в различных сферах. Это включает в себя торговлю и инвестиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...