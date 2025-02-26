Путин: в 2024 году товарооборот между Россией и Африкой увеличился на 10%

В 2024 году товарооборот между Россией и Африкой увеличился на 10%. Об этом в ходе переговоров в Кремле с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало рассказал президент РФ Владимир Путин.
«В прошлом году товарооборот между Россией и африканским континентом продолжал расти и прибавил плюс 10%», — передает слова Путина РИА Новости. Президент РФ отметил, что в этом году отмечается 52-летие дипломатических отношений между РФ и Гвинеей-Бисау, которые развиваются на основе взаимного уважения и доверия.
Стороны также обсудили возможность расширения сотрудничества в различных сферах. Это включает в себя торговлю и инвестиции.
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