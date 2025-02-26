Как правильно поститься, чтобы не потолстеть: мнение диетологов

3 марта у православных начнет Великий пост, который продлится до 19 апреля. В это время предстоит ограничить свое привычное питание. Диетологи в беседе с корреспондентом URA.RU дали рекомендации по правильному питанию, которые помогут не навредить организму.
Как подготовиться к Великому Посту
Подготовка к Великому посту включает в себя не только физическую, но и духовную подготовку, считает диетолог Ольга Ромашина. Специалист рекомендует заранее начать размышлять о своих духовных целях, посетить храм, уточнить постные правила и обсудить со священником, если это необходимо.
«Что касается питания, то целесообразно начать ограничивать себя в некоторых продуктах заранее, перед началом Великого поста. Например, можно постепенно сокращать потребление мяса, молочных изделий, а также сладостей. Это позволит организму легче адаптироваться к изменениям», — заявила эксперт.
Уточняется, что за некоторое время до поста следует начать ограничивать себя в продуктах животного происхождения и включать в рацион постную еду. Можно заменить жирное мясо курицей или рыбой, а через некоторое время — белками растительного происхождения. Если обычно в рационе находится мало овощей, фруктов и круп, необходимо заранее увеличить их употребление.
Ольга Ромашина отметила, что резкая смена питания может вызвать дискомфорт в организме: от расстройства желудка до головокружения и снижения энергии. «Поскольку питаемся чаще всего привычной пищей, резкое исключение определенных продуктов может стать стрессом для организма», — отметила специалист.
Что есть в пост, чтобы не навредить здоровью
Во время поста исключаются продукты из мяса и рыбы, а также яйца и молоко и все, что готовится на их основе. Диетолог Ромашина рекомендует взамен этих продуктов употреблять разнообразные растительные продукты: овощи, фрукты, зерновые, бобовые и орехи. По ее словам, это обеспечит необходимое количество витаминов и минералов, а также поможет избежать их дефицита.
По мнению диетолога Дарьи Русаковой, на этот период важно составить сбалансированный постный рацион по белкам, жирам и углеводам. Специалист считает, что основной опасностью является постоянное употребление углеводной пищи в это время, например, макарон, сухофруктов и другого. По ее словам, это может привести к набору лишнего веса.
«В течение всех дней великого поста следует отказываться от еды животного происхождения и мяса, заменяя на растительную. Необходимо следить за тем, чтобы организм получал достаточное количество белка из растительных источников и не злоупотреблять простыми углеводами. Употребление большого количества углеводной пищи может привести к нарушениям углеводного обмена и набору лишнего веса. Необходимо, чтобы рацион постящегося был грамотно спланирован и продуман», — отмечает диетолог.
Как правильно выходить из поста
Правильный выход из поста подразумевает постепенное возвращение к привычному питанию, сообщила диетолог Ромашина. По ее словам, стоит начинать с легких блюд, добавляя мясные и молочные продукты поэтапно. Это поможет избежать напряжения для пищеварительной системы и поддержит здоровье.
Тем, кто соблюдал пост, после Пасхи рекомендуется есть маленькими порциями каждые три часа. Мясные продукты нужно добавлять в меню постепенно, причем начинать лучше с курицы или индейки, а не свинины и говядины.
По завершении поста рекомендуется начать питание с легких супов, приготовленных на овощном бульоне, сообщили на сайте Роспотребнадзора. Также разрешается употребление белой рыбы, включая минтай, треску и окуня. Однако вводить в рацион мясные продукты следует осторожно, начиная с куриного или индюшиного мяса, избегая свинины и говядины, как подчеркнули специалисты ведомства.
Кроме того, специалисты рекомендуют избегать изделий из мучного теста, таких как булочки, пирожки и торты с кремом, а также пельмени и вареники. Потребление этих продуктов может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови, вызвать панкреатит, обострение гастрита или вздутие кишечника.
Календарь Великого поста
На первой неделе Великого поста рекомендуется соблюдение особо строгих ограничений в питании. В частности, в Чистый понедельник верующим следует полностью воздержаться от еды, позволяя себе лишь употребление воды. Аналогичные правила применяются и во время Страстной недели. В рамках поста также выделяется период, известный как Суходеяние. Это одна из наиболее строгих фаз, когда разрешается употребление только сырых растительных продуктов без добавления масла.
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