Украине придется расширить мобилизацию, чтобы остаться в борьбе и не проиграть окончательно. Как сообщают западные СМИ, нынешнее количество военных не может заполнить украинские бреши на фронте.
«Она [текущая мобилизация] не способна заполнить бреши Украины на передовой. Украине придется расширить ее, в том числе с помощью молодежи, чтобы остаться в борьбе. Это единственный шанс на противостояние», — пишет британский журнал The Economist со ссылкой на украинских и американских госслужащих.
Ситуацию с мобилизацией также прокомментировал один из офицеров ВСУ. Он признался в ее полном провале, передает зарубежное издание.
Ранее мэр Красноармейска (Покровск) Руслан Требушкин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В своем сообщении на русском языке он заявил, что многие украинцы уже устали от конфликта и хотят мира. Об этом писал «Царьград».
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