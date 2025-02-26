В Британии заявили, что Киеву придется пойти на отчаянный шаг в конфликте с РФ

The Economist: Украине придется расширить мобилизацию, чтобы не проиграть
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Чтобы не проиграть, Украине необходимо увеличить количество мобилизованных
Чтобы не проиграть, Украине необходимо увеличить количество мобилизованных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине придется расширить мобилизацию, чтобы остаться в борьбе и не проиграть окончательно. Как сообщают западные СМИ, нынешнее количество военных не может заполнить украинские бреши на фронте.

«Она [текущая мобилизация] не способна заполнить бреши Украины на передовой. Украине придется расширить ее, в том числе с помощью молодежи, чтобы остаться в борьбе. Это единственный шанс на противостояние», — пишет британский журнал The Economist со ссылкой на украинских и американских госслужащих. 

Ситуацию с мобилизацией также прокомментировал один из офицеров ВСУ. Он признался в ее полном провале, передает зарубежное издание.

Ранее мэр Красноармейска (Покровск) Руслан Требушкин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В своем сообщении на русском языке он заявил, что многие украинцы уже устали от конфликта и хотят мира. Об этом писал «Царьград».

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Украине придется расширить мобилизацию, чтобы остаться в борьбе и не проиграть окончательно. Как сообщают западные СМИ, нынешнее количество военных не может заполнить украинские бреши на фронте. «Она [текущая мобилизация] не способна заполнить бреши Украины на передовой. Украине придется расширить ее, в том числе с помощью молодежи, чтобы остаться в борьбе. Это единственный шанс на противостояние», — пишет британский журнал The Economist со ссылкой на украинских и американских госслужащих.  Ситуацию с мобилизацией также прокомментировал один из офицеров ВСУ. Он признался в ее полном провале, передает зарубежное издание. Ранее мэр Красноармейска (Покровск) Руслан Требушкин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В своем сообщении на русском языке он заявил, что многие украинцы уже устали от конфликта и хотят мира. Об этом писал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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