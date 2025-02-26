Счетная палата ХМАО нашла нарушения на сумму более миллиарда рублей

Аудиторы ХМАО нашли нарушения на сумму более миллиарда рублей. Об этом на заседании комитета по бюджету окружной думы сообщил председатель Счетной палаты региона Владислав Маркунас.
«По итогам проверок Счетной палатой выявлены нарушения при использовании бюджетных средств на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. В том числе установлено неэффективное использование бюджетных средств в размере более 20 миллионов рублей», — уточнил Маркунас.
В докладе председателя об итогах деятельности Счетной палаты за четвертый квартал 2024 года указано, что установлено неэффективное использование бюджетных средств в размере более 20 миллионов рублей. Руководителям 12 органов госвласти были вынесены представления об устранении нарушений. Проблемы с контрактами по расселению жилья выявлены в Сургуте, Мегионе и в Кондинском районе.
Как пояснил Маркунас в беседе с URA.RU, ряд нарушений касается деятельности управления капитального строительства и департамента здравоохранения округа, особенно в части строительства фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Аудиторы выявили, что УКС завышал цену на контракты, а также подписывал акты выполнения работ фактически незавершенных объектов. Мэрии не соблюдали требования депздрава при организации дезинсекции и дератизации. Клещей травили чаще, а муниципальные контракты заключались с дезинсекторами без лицензий. В списке нарушителей также окружные департаменты культуры и образования.
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