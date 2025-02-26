«Прикрыла ребенка собой»: в Екатеринбурге сбежавший ротвейлер напал на семью. Видео

В Екатеринбурге ротвейлер напал на мать с ребенком
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Собака не подпускала прохожих к жертве (архивное фото)
Собака не подпускала прохожих к жертве (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Медногорской сбежавший от хозяйки ротвейлер набросился на мать с пятилетним сыном. Истекавшая кровью от укусов женщина прикрывала своим телом ребенка, пока не подоспела помощь, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Рядом с домом по Медногорской собака породы ротвейлер напала на несовершеннолетнего. Матери пришлось прикрыть ребенка собой», — пояснили там. Пострадавших госпитализировали.

Правоохранители организовали проверку, в ходе которой установят подробности инцидента. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Сообщение о нападении поступило в отдел полиции №8, силовики нашли хозяйку собаки. Пострадавшая намерена обратиться в ОВД с заявлением.

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В Екатеринбурге на улице Медногорской сбежавший от хозяйки ротвейлер набросился на мать с пятилетним сыном. Истекавшая кровью от укусов женщина прикрывала своим телом ребенка, пока не подоспела помощь, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Рядом с домом по Медногорской собака породы ротвейлер напала на несовершеннолетнего. Матери пришлось прикрыть ребенка собой», — пояснили там. Пострадавших госпитализировали. Правоохранители организовали проверку, в ходе которой установят подробности инцидента. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Сообщение о нападении поступило в отдел полиции №8, силовики нашли хозяйку собаки. Пострадавшая намерена обратиться в ОВД с заявлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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