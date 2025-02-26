В Екатеринбурге на улице Медногорской сбежавший от хозяйки ротвейлер набросился на мать с пятилетним сыном. Истекавшая кровью от укусов женщина прикрывала своим телом ребенка, пока не подоспела помощь, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Рядом с домом по Медногорской собака породы ротвейлер напала на несовершеннолетнего. Матери пришлось прикрыть ребенка собой», — пояснили там. Пострадавших госпитализировали.
Правоохранители организовали проверку, в ходе которой установят подробности инцидента. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве. Сообщение о нападении поступило в отдел полиции №8, силовики нашли хозяйку собаки. Пострадавшая намерена обратиться в ОВД с заявлением.
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