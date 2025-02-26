Григоренко угодил в ДТП с роботом-доставщиком

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Вице-премьер РФ попал в ДТП с роботом из доставки
Вице-премьер РФ попал в ДТП с роботом из доставки Фото:

Автомобиль зампреда правительства и руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко столкнулся с роботом-доставщиком. Об этом сообщил сам вице-премьер в национальном центре «Россия», после итогов нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Мы не могли бортами разойтись, водитель и доставщик. Водитель ругается, эта штука застряла, колесом не может отъехать, мы его объехать не можем по тротуару», — передает РБК слова Григоренко. Он подчеркнул, что водитель пытался «общаться» с роботом, однако ничего не вышло. 

Инцидент произошел два месяца назад. Григоренко не уверен, какой именно компании принадлежал робот, но предположил, что это мог быть «Яндекс». По его словам, пять — семь лет назад такое было просто немыслимо.

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Автомобиль зампреда правительства и руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко столкнулся с роботом-доставщиком. Об этом сообщил сам вице-премьер в национальном центре «Россия», после итогов нацпрограммы «Цифровая экономика». «Мы не могли бортами разойтись, водитель и доставщик. Водитель ругается, эта штука застряла, колесом не может отъехать, мы его объехать не можем по тротуару», — передает РБК слова Григоренко. Он подчеркнул, что водитель пытался «общаться» с роботом, однако ничего не вышло.  Инцидент произошел два месяца назад. Григоренко не уверен, какой именно компании принадлежал робот, но предположил, что это мог быть «Яндекс». По его словам, пять — семь лет назад такое было просто немыслимо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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