Россиянке дали 15 лет за попытку подрыва автомобиля с наклейкой Z

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За попытку поджога автомобиля с буквой «Z» россиянку осудили на 15 лет
За попытку поджога автомобиля с буквой «Z» россиянку осудили на 15 лет Фото:

Россиянку Ольгу Колкову приговорили к 15 годам заключения за попытку взрыва автомобиля с наклейкой «Z» в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

«Колкова определила в качестве объекта поджога автомобиль в Симферополе, имеющий на кузове наклейку с логотипом „Z“... Подсудимая признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Пост опубликован в telegram-канале суда. 

По данным следствия, женщина по указанию СБУ собрала две самодельные гранаты, следуя видеоинструкции. Взрывчатку она хранила у себя дома и намеревалась использовать ее для подрыва автомобиля, украшенного символикой спецоперации.

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Россиянку Ольгу Колкову приговорили к 15 годам заключения за попытку взрыва автомобиля с наклейкой «Z» в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда. «Колкова определила в качестве объекта поджога автомобиль в Симферополе, имеющий на кузове наклейку с логотипом „Z“... Подсудимая признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Пост опубликован в telegram-канале суда.  По данным следствия, женщина по указанию СБУ собрала две самодельные гранаты, следуя видеоинструкции. Взрывчатку она хранила у себя дома и намеревалась использовать ее для подрыва автомобиля, украшенного символикой спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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