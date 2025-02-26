Россиянке дали 15 лет за попытку подрыва автомобиля с наклейкой Z

Россиянку Ольгу Колкову приговорили к 15 годам заключения за попытку взрыва автомобиля с наклейкой «Z» в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
«Колкова определила в качестве объекта поджога автомобиль в Симферополе, имеющий на кузове наклейку с логотипом „Z“... Подсудимая признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Пост опубликован в telegram-канале суда.
По данным следствия, женщина по указанию СБУ собрала две самодельные гранаты, следуя видеоинструкции. Взрывчатку она хранила у себя дома и намеревалась использовать ее для подрыва автомобиля, украшенного символикой спецоперации.
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