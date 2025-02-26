«Мысли начинают подавлять»: на «Горе мертвецов» екатеринбуржцы воссоздали день гибели дятловцев. Фото

Туристы из Екатеринбурга провели ночь на месте гибели группы Дятлова

26 февраля 2025 в 21:26 Размер текста - 17 +

Исследователи до сих пор гадают, что стало причиной смерти группы Дятлова Фото: URA.RU © URA.RU новость из сюжета Тайна перевала Дятлова Исследователи из Екатеринбурга отправились в экспедицию на гору Холатчахль («Гора мертвецов»), где с 1 на 2 февраля 1959 года погибла группа Дятлова. Уральцы установили копию палатки в том же месте, где спали туристы, и остались там на ночь. О реконструкции-походе в кластере «Л52» рассказал руководитель группы Александр Федотов. «Нас было 10 человек, с нами ходил иерей Максим Крылов из Нижних Серег, девушки. Палатку мы ставили на северо-восточном склоне горы Холатчахль — на предполагаемом месте обнаружения палатки дятловцев», — поделился Федотов. Палатку установили там же, где ночевали дятловцы Фото: Екатерина Крылова URA.RU Туристы копали площадку для места ночлега, как и группа Дятлова, лыжными палками, внутри палатки установили копию той самой подвесной печки. Для перестраховки группа делилась на два лагеря: один остался ночевать на месте стоянки погибших, другой разместился у ручья в лесу, где нашли тела Людмилы Дубининой, Николая Тибо-Бриньоля, Александра Колеватова и Семена Золотарева. Все время исследователи были на связи, а в пять утра решили провести эксперимент. «К нам снизу поднимаются два человека. Один человек, Шура Алексеенков, практикующий походник, поднимался в экипировке, как у Зины Колмогоровой. Его сопровождал опытный турист Александр Басов, он шел за ним. Он вышел в зону лагеря в пять утра, не дошел до палатки, его по кривой увело к останцу. То есть человек опытный, и то ушел влево. Потом мы включили большой фонарь, ориентир, и они к нам пришли. Попили чай и стали спускаться», — говорит Федотов. За четыре дня, что группа ночевала в палатке, место практически полностью замело, но шатер не рухнул. Хотя, признается Федотов, ночевать на перевале было некомфортно. «Мы выкопали „полку“, поставили палатку, и я лежу, а над головой у меня снега. Я же обычный человек, мне все равно неприятно. А что у ребят произошло, так никто не знает. Эти мысли начинают тебя подавлять, подавлять. Но! Рядом товарищи, чай с термосом. Ты понимаешь, что можешь связаться с лагерем, есть алгоритм действий. Ты себя этим тешишь, что ты готов. У нас и экипировка была современная», — рассказал исследователь. Группа под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на севере Свердловской области. В ее состав входили студенты Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова, Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль, инструктор Коуровской турбазы Семен Золотарев и Юрий Юдин. Последний заболел, сошел с маршрута и остался жив. Смерть туристов засекретили, из-за чего появилось множество версий гибели уральцев: сход лавины, секретное испытание оружия, бытовая ссора, нападение манси, снежного человека, НЛО. В 2019 году Генпрокуратура УрФО провела дополнительное расследование и пришла к выводу, что виноват был сход снега, а люди погибли от холода и травм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исследователи из Екатеринбурга отправились в экспедицию на гору Холатчахль («Гора мертвецов»), где с 1 на 2 февраля 1959 года погибла группа Дятлова. Уральцы установили копию палатки в том же месте, где спали туристы, и остались там на ночь. О реконструкции-походе в кластере «Л52» рассказал руководитель группы Александр Федотов. «Нас было 10 человек, с нами ходил иерей Максим Крылов из Нижних Серег, девушки. Палатку мы ставили на северо-восточном склоне горы Холатчахль — на предполагаемом месте обнаружения палатки дятловцев», — поделился Федотов. Туристы копали площадку для места ночлега, как и группа Дятлова, лыжными палками, внутри палатки установили копию той самой подвесной печки. Для перестраховки группа делилась на два лагеря: один остался ночевать на месте стоянки погибших, другой разместился у ручья в лесу, где нашли тела Людмилы Дубининой, Николая Тибо-Бриньоля, Александра Колеватова и Семена Золотарева. Все время исследователи были на связи, а в пять утра решили провести эксперимент. «К нам снизу поднимаются два человека. Один человек, Шура Алексеенков, практикующий походник, поднимался в экипировке, как у Зины Колмогоровой. Его сопровождал опытный турист Александр Басов, он шел за ним. Он вышел в зону лагеря в пять утра, не дошел до палатки, его по кривой увело к останцу. То есть человек опытный, и то ушел влево. Потом мы включили большой фонарь, ориентир, и они к нам пришли. Попили чай и стали спускаться», — говорит Федотов. За четыре дня, что группа ночевала в палатке, место практически полностью замело, но шатер не рухнул. Хотя, признается Федотов, ночевать на перевале было некомфортно. «Мы выкопали „полку“, поставили палатку, и я лежу, а над головой у меня снега. Я же обычный человек, мне все равно неприятно. А что у ребят произошло, так никто не знает. Эти мысли начинают тебя подавлять, подавлять. Но! Рядом товарищи, чай с термосом. Ты понимаешь, что можешь связаться с лагерем, есть алгоритм действий. Ты себя этим тешишь, что ты готов. У нас и экипировка была современная», — рассказал исследователь. Группа под руководством Игоря Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на севере Свердловской области. В ее состав входили студенты Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Зинаида Колмогорова, Георгий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай Тибо-Бриньоль, инструктор Коуровской турбазы Семен Золотарев и Юрий Юдин. Последний заболел, сошел с маршрута и остался жив. Смерть туристов засекретили, из-за чего появилось множество версий гибели уральцев: сход лавины, секретное испытание оружия, бытовая ссора, нападение манси, снежного человека, НЛО. В 2019 году Генпрокуратура УрФО провела дополнительное расследование и пришла к выводу, что виноват был сход снега, а люди погибли от холода и травм.