Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) сыграл последнюю игру на переполненном КРК «Уралец», которая стала 1000-й в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уральцы обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 (1:0; 1:1; 0:0), передает корреспондент URA.RU.
Перед встречей капитан клуба Анатолий Голышев, на прощание с ареной, записал видеообращение, сказав, что «мы эту историю написали вместе». И поблагодарил всех причастных. «Тысяча игр в КХЛ — знаменательная дата. Не стоит останавливаться на достигнутом, а нужно двигаться только вперед, к новым целям», — передает telegram-канал клуба поздравление местной легенды Павла Дацюка.
Первым счет открыл «Автомобилист», благодаря дальнему броску защитника Ника Эберта. Ответил на это форвард казанцев Радель Замалетдинов уже во втором периоде. В том же отрезке решающую шайбу забросил нападающий Брукс Мэйсек в девятку ворот соперника.
За 59 матчей в этом сезоне екатеринбуржцы забрались в тройку лидеров регулярки с 81 очком и на второе место Востока. ХК «Ак Барс» же идет в четверке Восточной конференции и на 5-м месте в общей таблице — 76 очков.
На новую арену ХК «Автомобилист» заедет после гостевой серии, в которой выступит в Магнитогорске против «Металлурга» (1 марта), в Москве против «Динамо» (3 марта) и в Казани против «Ак Барса» (5 марта). Первый домашний матч в КХЛ на «УГМК-Арене» состоится 10 марта против столичного ЦСКА.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!