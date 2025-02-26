ХК «Автомобилист» завершил на победной ноте выступления в родных стенах. Фото

«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» в 1000-й игре в КХЛ — последней на КРК «Уралец»

26 февраля 2025 в 21:22 Размер текста - 17 +

«Автомобилист» поддержали боельщики в честь последнего матча на КРК «Уралец» Фото: Александр Стародумов © URA.RU Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) сыграл последнюю игру на переполненном КРК «Уралец», которая стала 1000-й в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уральцы обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 (1:0; 1:1; 0:0), передает корреспондент URA.RU. Перед встречей капитан клуба Анатолий Голышев, на прощание с ареной, записал видеообращение, сказав, что «мы эту историю написали вместе». И поблагодарил всех причастных. «Тысяча игр в КХЛ — знаменательная дата. Не стоит останавливаться на достигнутом, а нужно двигаться только вперед, к новым целям», — передает telegram-канал клуба поздравление местной легенды Павла Дацюка. Первым счет открыл «Автомобилист», благодаря дальнему броску защитника Ника Эберта. Ответил на это форвард казанцев Радель Замалетдинов уже во втором периоде. В том же отрезке решающую шайбу забросил нападающий Брукс Мэйсек в девятку ворот соперника. За 59 матчей в этом сезоне екатеринбуржцы забрались в тройку лидеров регулярки с 81 очком и на второе место Востока. ХК «Ак Барс» же идет в четверке Восточной конференции и на 5-м месте в общей таблице — 76 очков. На новую арену ХК «Автомобилист» заедет после гостевой серии, в которой выступит в Магнитогорске против «Металлурга» (1 марта), в Москве против «Динамо» (3 марта) и в Казани против «Ак Барса» (5 марта). Первый домашний матч в КХЛ на «УГМК-Арене» состоится 10 марта против столичного ЦСКА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) сыграл последнюю игру на переполненном КРК «Уралец», которая стала 1000-й в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уральцы обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 (1:0; 1:1; 0:0), передает корреспондент URA.RU. Перед встречей капитан клуба Анатолий Голышев, на прощание с ареной, записал видеообращение, сказав, что «мы эту историю написали вместе». И поблагодарил всех причастных. «Тысяча игр в КХЛ — знаменательная дата. Не стоит останавливаться на достигнутом, а нужно двигаться только вперед, к новым целям», — передает telegram-канал клуба поздравление местной легенды Павла Дацюка. Первым счет открыл «Автомобилист», благодаря дальнему броску защитника Ника Эберта. Ответил на это форвард казанцев Радель Замалетдинов уже во втором периоде. В том же отрезке решающую шайбу забросил нападающий Брукс Мэйсек в девятку ворот соперника. За 59 матчей в этом сезоне екатеринбуржцы забрались в тройку лидеров регулярки с 81 очком и на второе место Востока. ХК «Ак Барс» же идет в четверке Восточной конференции и на 5-м месте в общей таблице — 76 очков. На новую арену ХК «Автомобилист» заедет после гостевой серии, в которой выступит в Магнитогорске против «Металлурга» (1 марта), в Москве против «Динамо» (3 марта) и в Казани против «Ак Барса» (5 марта). Первый домашний матч в КХЛ на «УГМК-Арене» состоится 10 марта против столичного ЦСКА.