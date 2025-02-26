В «Автодоре» раскрыли как уход Vinci повлияет на российские дороги

Уход Vinci с российского рынка не повлияет на деятельность «Автодора»
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Строительные компании из РФ стали соответствовать международному уровню, заявили в «Автодоре»
Строительные компании из РФ стали соответствовать международному уровню, заявили в «Автодоре» Фото:

Уход французского строительного холдинга Vinci из России не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность «Автодора». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Уход компании Vinci с российского рынка является следствием санкционной политики государств — членов Европейского Союза. Он не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность госкомпании „Автодор“», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как сообщили в «Автодоре», деятельность по строительству скоростных дорог всегда осуществлялась российскими компаниями. При этом использование опыта иностранных компаний способствовало повышению качества строительства. Так, российские компании достигли высокого технологического уровня, полностью соответствуя международным стандартам в применении передовых технологий.

Ранее стало известно, что холдинг Vinci покинул Россию. Компания продала свою долю активов ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) российскому «Нацпроектстрою».

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Уход французского строительного холдинга Vinci из России не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность «Автодора». Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Уход компании Vinci с российского рынка является следствием санкционной политики государств — членов Европейского Союза. Он не повлияет на дорожно-эксплуатационную деятельность госкомпании „Автодор“», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Как сообщили в «Автодоре», деятельность по строительству скоростных дорог всегда осуществлялась российскими компаниями. При этом использование опыта иностранных компаний способствовало повышению качества строительства. Так, российские компании достигли высокого технологического уровня, полностью соответствуя международным стандартам в применении передовых технологий. Ранее стало известно, что холдинг Vinci покинул Россию. Компания продала свою долю активов ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) российскому «Нацпроектстрою».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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