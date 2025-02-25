Один из крупнейших операторов платных дорог Европы ушел из РФ

Французская компания Vinci S.A. покинула Российскую федерацию. Организация продала свою долю активов ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) российскому «Нацпроектстрою».
«Французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс. Группа „Нацпроектстрой“ выкупила долю Vinci S.A.», — сообщает РБК.
Компания СЗКК была создана в 2007 году. Доли в ней имела Vinci S.A. и «Мостотрест». Организация участвовала в возведении скоростной автотрассы Москва — Санкт-Петербург на участке 15–58 км. Впоследствии половину своих акций российская компания передала «Нацпреоктстрою».
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