Один из крупнейших операторов платных дорог Европы ушел из РФ

Французский холдинг Vinci продал свою долю компании «Нацпроектстрой»
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Холдинг был одним из создателей компании «Северо-Западная концессионная компания»
Холдинг был одним из создателей компании «Северо-Западная концессионная компания» Фото:

Французская компания Vinci S.A. покинула Российскую федерацию. Организация продала свою долю активов ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) российскому «Нацпроектстрою».

«Французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс. Группа „Нацпроектстрой“ выкупила долю Vinci S.A.», — сообщает РБК.

Компания СЗКК была создана в 2007 году. Доли в ней имела Vinci S.A. и «Мостотрест». Организация участвовала в возведении скоростной автотрассы Москва — Санкт-Петербург на участке 15–58 км. Впоследствии половину своих акций российская компания передала «Нацпреоктстрою».

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Французская компания Vinci S.A. покинула Российскую федерацию. Организация продала свою долю активов ООО «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) российскому «Нацпроектстрою». «Французский инфраструктурный холдинг Vinci S.A. вышел из российских активов, связанных со строительством и обслуживанием платных автотрасс. Группа „Нацпроектстрой“ выкупила долю Vinci S.A.», — сообщает РБК. Компания СЗКК была создана в 2007 году. Доли в ней имела Vinci S.A. и «Мостотрест». Организация участвовала в возведении скоростной автотрассы Москва — Санкт-Петербург на участке 15–58 км. Впоследствии половину своих акций российская компания передала «Нацпреоктстрою».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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