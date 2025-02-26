ФСБ обнародует секретные документы контрразведки «Смерш» в честь 80-летия Победы

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Архивные документы касаются деятельности советской военной контрразведки «Смерш»
Архивные документы касаются деятельности советской военной контрразведки «Смерш» Фото:

К 80-летию Победы ФСБ России опубликует архивные документы особой важности о деятельности советской военной контрразведки «Смерш» в годы Великой Отечественной войны. Об этом по итогам заседания Общественного совета при ФСБ рассказал председатель совета Василий Титов.

«В год 80-летия Великой Победы тема исторической правды заслуженно становится одной из главных для всех мероприятий в рамках этого общенародного праздника. С учетом высокой общественной значимости информации из архивных документов и растущего интереса к ней со стороны граждан наш совет окажет максимальное содействие ФСБ России в публикации таких материалов», — передает слова Титова РИА Новости. 

В сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ также сказано, что в 2023-2024 годах Центральный архив ФСБ уже разместил свыше двух тысяч оцифрованных документов, касающихся событий, предшествовавших Второй мировой войне и преступлений немецких войск на оккупированных территориях. Эти документы свидетельствуют о вкладе органов госбезопасности в победу.

В рамках подготовки к юбилею также завершается работа над проектом «Особая папка Главного управления контрразведки „Смерш“». В 2025 году запланировано издание сборника «Память. Мужество. Слава». «Смерш» осуществлял противодействие вражеским разведкам и сыграл ключевую роль в сохранении военных операций и стратегий Красной армии в тайне, а также участвовал в боях наравне с солдатами.

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К 80-летию Победы ФСБ России опубликует архивные документы особой важности о деятельности советской военной контрразведки «Смерш» в годы Великой Отечественной войны. Об этом по итогам заседания Общественного совета при ФСБ рассказал председатель совета Василий Титов. «В год 80-летия Великой Победы тема исторической правды заслуженно становится одной из главных для всех мероприятий в рамках этого общенародного праздника. С учетом высокой общественной значимости информации из архивных документов и растущего интереса к ней со стороны граждан наш совет окажет максимальное содействие ФСБ России в публикации таких материалов», — передает слова Титова РИА Новости.  В сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ также сказано, что в 2023-2024 годах Центральный архив ФСБ уже разместил свыше двух тысяч оцифрованных документов, касающихся событий, предшествовавших Второй мировой войне и преступлений немецких войск на оккупированных территориях. Эти документы свидетельствуют о вкладе органов госбезопасности в победу. В рамках подготовки к юбилею также завершается работа над проектом «Особая папка Главного управления контрразведки „Смерш“». В 2025 году запланировано издание сборника «Память. Мужество. Слава». «Смерш» осуществлял противодействие вражеским разведкам и сыграл ключевую роль в сохранении военных операций и стратегий Красной армии в тайне, а также участвовал в боях наравне с солдатами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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