Какие праздники отмечают 27 февраля 2025 года: что нельзя делать, приметы

Четверг, 27 февраля 2025 года — день, наполненный множеством праздников и памятных событий. Верующие отмечают День памяти равноапостольного Кирилла, в народе чтут традиции Кирилла Весноуказчика, а в мире празднуют Международный день полярного медведя и День оптимиста. Что можно и нельзя делать в этот день, каковы приметы и обычаи — подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 27 февраля 2025
День памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского
27 февраля православная церковь чтит память святого равноапостольного Кирилла, создателя славянской азбуки. Вместе с братом Мефодием он перевел на славянский язык Евангелие, Апостол и другие богослужебные книги.
Братья были уроженцами греческого города Солуни (ныне Салоники). Получив блестящее образование, Кирилл принял сан пресвитера и отправился с проповедью христианства к хазарам, а позже — в Моравию. Там братья обучали людей на славянском языке, разработав для этого специальную азбуку — глаголицу.
Перед смертью в 869 году в Риме Кирилл принял схиму и получил имя Константин. Он завещал брату продолжать славянское просвещение.
На Руси Кирилла прозвали Весноуказчиком, так как по погоде в этот день судили о предстоящей весне. Говорили: «На Кирилла весна с летом борются». Если 27 февраля выдавалось теплым и солнечным — ожидали скорых морозов, а метель и вьюга предвещали затяжную и холодную весну.
Народный праздник 27 февраля 2025
Кирилл Весноуказчик
В народном календаре 27 февраля носит название Кирилл Весноуказчик. По погоде в этот день судили о том, какой будет весна. Если на Кирилла было тепло и солнечно — крестьяне ждали возвращения холодов. А вот метель и стужа, напротив, обещали скорое потепление.
Чтобы весной на полях было больше влаги, в этот день мужчины отправлялись утаптывать снег. Они ходили по сугробам, приминая их. Считалось, что такой снег будет таять медленнее и напитает землю влагой.
Особые традиции на Кирилла существовали у повитух — женщин, принимавших роды. К ним в этот день приходили их бывшие пациентки с гостинцами и подарками в знак благодарности. Эта традиция получила название «Бабьи взбрыксы».
На Кирилла было принято готовить горячий сбитень — напиток из меда, пряностей и трав. Его не только пили в течение дня, но и угощали гостей и соседей.
Что можно и нельзя делать 27 февраля 2025
В день Кирилла Весноуказчика разрешалось:
- Утаптывать снег на полях для сохранения влаги
- Готовить сбитень и угощать им близких
- Ходить в гости и принимать гостей
- Благодарить повитух за помощь в родах
- Начинать новые дела и проекты
А вот чего делать категорически не рекомендовалось:
- Сажать и сеять растения — семена могли не взойти
- Стричь волосы и ногти — это грозило бедами и несчастьями
- Давать в долг деньги и вещи — можно было отдать свое благополучие
- Отправляться в дальний путь — дорога будет неудачной
- Ссориться и конфликтовать с близкими — весь год потом будут раздоры
Народные приметы на 27 февраля:
- Солнечный день на Кирилла — к морозам и холодной весне
- Вьюга и метель — весна будет ранняя и теплая
- Снег хорошо липнет к деревьям и домам — примета к богатому урожаю
- Слышно, как каркают вороны — скоро потеплеет
- Снегири подлетают близко к жилью — будет оттепель
Российские праздники 27 февраля 2025
День Сил специальных операций в России
С 2015 года в России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций — профессиональный праздник военнослужащих ССО ВС РФ. Он установлен Указом Президента РФ № 103 от 26 февраля 2015 года.
Силы специальных операций — это высокоподвижные, отлично подготовленные и технически оснащенные подразделения Вооруженных сил РФ. Они предназначены для выполнения сложных и ответственных задач по защите интересов государства как внутри страны, так и за рубежом.
В состав ССО входят разведывательные, десантно-штурмовые, горные, морские, воздушно-десантные и другие подразделения. Военнослужащие этих войск проходят жесткий отбор и многоступенчатую подготовку, а на вооружении у них стоят новейшие виды оружия и техники.
Бойцы ССО участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Также и в Сирии, обеспечивали безопасность Олимпиады в Сочи и референдума в Крыму, освобождали заложников и боролись с пиратами.
Международные праздники 27 февраля 2025
Международный день полярного медведя
27 февраля по инициативе организаций по защите природы отмечается Международный день полярного (белого) медведя. Он призван привлечь внимание общественности к вопросам сохранения популяции этого крупнейшего наземного хищника Арктики.
Полярные медведи обитают во льдах Северного Ледовитого океана на территории России, США, Канады, Норвегии и Гренландии. Эти животные прекрасно адаптированы к суровым условиям Заполярья. Под кожей у них находится слой жира до 10 см толщиной, а густой мех защищает от лютых морозов и ледяной воды.
По оценкам ученых, в мире насчитывается от 22 до 31 тысячи белых медведей. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу РФ. Главные угрозы для них — таяние льдов из-за глобального потепления, загрязнение Арктики и браконьерство.
В 2022 году Минприроды РФ утвердило Стратегию сохранения белого медведя в России до 2030 года. Она предполагает мониторинг популяции, борьбу с нелегальной добычей, расширение охраняемых территорий и просветительскую работу.
Международный день оптимиста
27 февраля отмечается неофициальный, но очень позитивный праздник — Международный день оптимиста. Его цель — поделиться хорошим настроением, зарядить окружающих позитивом и напомнить, что в жизни всегда есть место для радости.
Оптимизм — это умение видеть во всем светлые стороны, верить в лучшее и не унывать в сложных ситуациях. Оптимисты меньше подвержены стрессам и болезням, они легче переносят неудачи и быстрее достигают целей.
Ученые утверждают, что оптимизм заложен в человеке с рождения, но развить и сохранить его — задача каждого. Для этого нужно фокусироваться не на проблемах, а на их решениях, чаще улыбаться, заниматься тем, что приносит радость, и общаться с позитивными людьми.
В День оптимиста психологи советуют начать утро с улыбки, вспомнить о своих успехах и достижениях, сделать кому-то приятный сюрприз или комплимент. А если настроение на нуле — побаловать себя вкусной едой, прогулкой, общением с друзьями или покупкой.
Помните: быть оптимистом — значит верить в себя, любить жизнь и дарить радость другим. Почаще примеряйте «розовые очки» — и мир вокруг заиграет яркими красками.
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