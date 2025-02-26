Какие праздники отмечают 27 февраля 2025 года: что нельзя делать, приметы

День сил специальных операций в РФ и другие праздники отмечают 27 февраля 2025
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День сил специальных операций (ССО) в России отмечается 27 февраля
День сил специальных операций (ССО) в России отмечается 27 февраля Фото:

Четверг, 27 февраля 2025 года — день, наполненный множеством праздников и памятных событий. Верующие отмечают День памяти равноапостольного Кирилла, в народе чтут традиции Кирилла Весноуказчика, а в мире празднуют Международный день полярного медведя и День оптимиста. Что можно и нельзя делать в этот день, каковы приметы и обычаи — подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 27 февраля 2025

День памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

27 февраля православная церковь чтит память святого равноапостольного Кирилла, создателя славянской азбуки. Вместе с братом Мефодием он перевел на славянский язык Евангелие, Апостол и другие богослужебные книги.

Братья были уроженцами греческого города Солуни (ныне Салоники). Получив блестящее образование, Кирилл принял сан пресвитера и отправился с проповедью христианства к хазарам, а позже — в Моравию. Там братья обучали людей на славянском языке, разработав для этого специальную азбуку — глаголицу.

Перед смертью в 869 году в Риме Кирилл принял схиму и получил имя Константин. Он завещал брату продолжать славянское просвещение.

На Руси Кирилла прозвали Весноуказчиком, так как по погоде в этот день судили о предстоящей весне. Говорили: «На Кирилла весна с летом борются». Если 27 февраля выдавалось теплым и солнечным — ожидали скорых морозов, а метель и вьюга предвещали затяжную и холодную весну.

Народный праздник 27 февраля 2025 

Кирилл Весноуказчик

В народном календаре 27 февраля носит название Кирилл Весноуказчик. По погоде в этот день судили о том, какой будет весна. Если на Кирилла было тепло и солнечно — крестьяне ждали возвращения холодов. А вот метель и стужа, напротив, обещали скорое потепление.

Чтобы весной на полях было больше влаги, в этот день мужчины отправлялись утаптывать снег. Они ходили по сугробам, приминая их. Считалось, что такой снег будет таять медленнее и напитает землю влагой.

Особые традиции на Кирилла существовали у повитух — женщин, принимавших роды. К ним в этот день приходили их бывшие пациентки с гостинцами и подарками в знак благодарности. Эта традиция получила название «Бабьи взбрыксы».

На Кирилла было принято готовить горячий сбитень — напиток из меда, пряностей и трав. Его не только пили в течение дня, но и угощали гостей и соседей.

Что можно и нельзя делать 27 февраля 2025

В день Кирилла Весноуказчика разрешалось:

  • Утаптывать снег на полях для сохранения влаги
  • Готовить сбитень и угощать им близких
  • Ходить в гости и принимать гостей
  • Благодарить повитух за помощь в родах
  • Начинать новые дела и проекты

А вот чего делать категорически не рекомендовалось:

  • Сажать и сеять растения — семена могли не взойти
  • Стричь волосы и ногти — это грозило бедами и несчастьями
  • Давать в долг деньги и вещи — можно было отдать свое благополучие
  • Отправляться в дальний путь — дорога будет неудачной
  • Ссориться и конфликтовать с близкими — весь год потом будут раздоры

Народные приметы на 27 февраля:

  • Солнечный день на Кирилла — к морозам и холодной весне
  • Вьюга и метель — весна будет ранняя и теплая
  • Снег хорошо липнет к деревьям и домам — примета к богатому урожаю
  • Слышно, как каркают вороны — скоро потеплеет
  • Снегири подлетают близко к жилью — будет оттепель

Российские праздники 27 февраля 2025

День Сил специальных операций в России

С 2015 года в России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций — профессиональный праздник военнослужащих ССО ВС РФ. Он установлен Указом Президента РФ № 103 от 26 февраля 2015 года.

Силы специальных операций — это высокоподвижные, отлично подготовленные и технически оснащенные подразделения Вооруженных сил РФ. Они предназначены для выполнения сложных и ответственных задач по защите интересов государства как внутри страны, так и за рубежом.

В состав ССО входят разведывательные, десантно-штурмовые, горные, морские, воздушно-десантные и другие подразделения. Военнослужащие этих войск проходят жесткий отбор и многоступенчатую подготовку, а на вооружении у них стоят новейшие виды оружия и техники.

Бойцы ССО участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.  Также и в Сирии, обеспечивали безопасность Олимпиады в Сочи и референдума в Крыму, освобождали заложников и боролись с пиратами.

Международные праздники 27 февраля 2025 

Международный день полярного медведя

27 февраля по инициативе организаций по защите природы отмечается Международный день полярного (белого) медведя. Он призван привлечь внимание общественности к вопросам сохранения популяции этого крупнейшего наземного хищника Арктики.

Полярные медведи обитают во льдах Северного Ледовитого океана на территории России, США, Канады, Норвегии и Гренландии. Эти животные прекрасно адаптированы к суровым условиям Заполярья. Под кожей у них находится слой жира до 10 см толщиной, а густой мех защищает от лютых морозов и ледяной воды.

По оценкам ученых, в мире насчитывается от 22 до 31 тысячи белых медведей. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу РФ. Главные угрозы для них — таяние льдов из-за глобального потепления, загрязнение Арктики и браконьерство.

В 2022 году Минприроды РФ утвердило Стратегию сохранения белого медведя в России до 2030 года. Она предполагает мониторинг популяции, борьбу с нелегальной добычей, расширение охраняемых территорий и просветительскую работу.

Международный день оптимиста

Ученые установили, что люди с высоким уровнем оптимизма имеют в среднем на 11–15% большую продолжительность жизни
Ученые установили, что люди с высоким уровнем оптимизма имеют в среднем на 11–15% большую продолжительность жизни
Фото:

27 февраля отмечается неофициальный, но очень позитивный праздник — Международный день оптимиста. Его цель — поделиться хорошим настроением, зарядить окружающих позитивом и напомнить, что в жизни всегда есть место для радости.

Оптимизм — это умение видеть во всем светлые стороны, верить в лучшее и не унывать в сложных ситуациях. Оптимисты меньше подвержены стрессам и болезням, они легче переносят неудачи и быстрее достигают целей.

Ученые утверждают, что оптимизм заложен в человеке с рождения, но развить и сохранить его — задача каждого. Для этого нужно фокусироваться не на проблемах, а на их решениях, чаще улыбаться, заниматься тем, что приносит радость, и общаться с позитивными людьми.

В День оптимиста психологи советуют начать утро с улыбки, вспомнить о своих успехах и достижениях, сделать кому-то приятный сюрприз или комплимент. А если настроение на нуле — побаловать себя вкусной едой, прогулкой, общением с друзьями или покупкой.

Помните: быть оптимистом — значит верить в себя, любить жизнь и дарить радость другим. Почаще примеряйте «розовые очки» — и мир вокруг заиграет яркими красками.

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Четверг, 27 февраля 2025 года — день, наполненный множеством праздников и памятных событий. Верующие отмечают День памяти равноапостольного Кирилла, в народе чтут традиции Кирилла Весноуказчика, а в мире празднуют Международный день полярного медведя и День оптимиста. Что можно и нельзя делать в этот день, каковы приметы и обычаи — подробнее в материале URA.RU. Православный праздник 27 февраля 2025 День памяти равноапостольного Кирилла, учителя Словенского 27 февраля православная церковь чтит память святого равноапостольного Кирилла, создателя славянской азбуки. Вместе с братом Мефодием он перевел на славянский язык Евангелие, Апостол и другие богослужебные книги. Братья были уроженцами греческого города Солуни (ныне Салоники). Получив блестящее образование, Кирилл принял сан пресвитера и отправился с проповедью христианства к хазарам, а позже — в Моравию. Там братья обучали людей на славянском языке, разработав для этого специальную азбуку — глаголицу. Перед смертью в 869 году в Риме Кирилл принял схиму и получил имя Константин. Он завещал брату продолжать славянское просвещение. На Руси Кирилла прозвали Весноуказчиком, так как по погоде в этот день судили о предстоящей весне. Говорили: «На Кирилла весна с летом борются». Если 27 февраля выдавалось теплым и солнечным — ожидали скорых морозов, а метель и вьюга предвещали затяжную и холодную весну. Народный праздник 27 февраля 2025  Кирилл Весноуказчик В народном календаре 27 февраля носит название Кирилл Весноуказчик. По погоде в этот день судили о том, какой будет весна. Если на Кирилла было тепло и солнечно — крестьяне ждали возвращения холодов. А вот метель и стужа, напротив, обещали скорое потепление. Чтобы весной на полях было больше влаги, в этот день мужчины отправлялись утаптывать снег. Они ходили по сугробам, приминая их. Считалось, что такой снег будет таять медленнее и напитает землю влагой. Особые традиции на Кирилла существовали у повитух — женщин, принимавших роды. К ним в этот день приходили их бывшие пациентки с гостинцами и подарками в знак благодарности. Эта традиция получила название «Бабьи взбрыксы». На Кирилла было принято готовить горячий сбитень — напиток из меда, пряностей и трав. Его не только пили в течение дня, но и угощали гостей и соседей. Что можно и нельзя делать 27 февраля 2025 В день Кирилла Весноуказчика разрешалось: А вот чего делать категорически не рекомендовалось: Народные приметы на 27 февраля: Российские праздники 27 февраля 2025 День Сил специальных операций в России С 2015 года в России 27 февраля отмечается День Сил специальных операций — профессиональный праздник военнослужащих ССО ВС РФ. Он установлен Указом Президента РФ № 103 от 26 февраля 2015 года. Силы специальных операций — это высокоподвижные, отлично подготовленные и технически оснащенные подразделения Вооруженных сил РФ. Они предназначены для выполнения сложных и ответственных задач по защите интересов государства как внутри страны, так и за рубежом. В состав ССО входят разведывательные, десантно-штурмовые, горные, морские, воздушно-десантные и другие подразделения. Военнослужащие этих войск проходят жесткий отбор и многоступенчатую подготовку, а на вооружении у них стоят новейшие виды оружия и техники. Бойцы ССО участвовали в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.  Также и в Сирии, обеспечивали безопасность Олимпиады в Сочи и референдума в Крыму, освобождали заложников и боролись с пиратами. Международные праздники 27 февраля 2025  Международный день полярного медведя 27 февраля по инициативе организаций по защите природы отмечается Международный день полярного (белого) медведя. Он призван привлечь внимание общественности к вопросам сохранения популяции этого крупнейшего наземного хищника Арктики. Полярные медведи обитают во льдах Северного Ледовитого океана на территории России, США, Канады, Норвегии и Гренландии. Эти животные прекрасно адаптированы к суровым условиям Заполярья. Под кожей у них находится слой жира до 10 см толщиной, а густой мех защищает от лютых морозов и ледяной воды. По оценкам ученых, в мире насчитывается от 22 до 31 тысячи белых медведей. Они занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу РФ. Главные угрозы для них — таяние льдов из-за глобального потепления, загрязнение Арктики и браконьерство. В 2022 году Минприроды РФ утвердило Стратегию сохранения белого медведя в России до 2030 года. Она предполагает мониторинг популяции, борьбу с нелегальной добычей, расширение охраняемых территорий и просветительскую работу. Международный день оптимиста 27 февраля отмечается неофициальный, но очень позитивный праздник — Международный день оптимиста. Его цель — поделиться хорошим настроением, зарядить окружающих позитивом и напомнить, что в жизни всегда есть место для радости. Оптимизм — это умение видеть во всем светлые стороны, верить в лучшее и не унывать в сложных ситуациях. Оптимисты меньше подвержены стрессам и болезням, они легче переносят неудачи и быстрее достигают целей. Ученые утверждают, что оптимизм заложен в человеке с рождения, но развить и сохранить его — задача каждого. Для этого нужно фокусироваться не на проблемах, а на их решениях, чаще улыбаться, заниматься тем, что приносит радость, и общаться с позитивными людьми. В День оптимиста психологи советуют начать утро с улыбки, вспомнить о своих успехах и достижениях, сделать кому-то приятный сюрприз или комплимент. А если настроение на нуле — побаловать себя вкусной едой, прогулкой, общением с друзьями или покупкой. Помните: быть оптимистом — значит верить в себя, любить жизнь и дарить радость другим. Почаще примеряйте «розовые очки» — и мир вокруг заиграет яркими красками.
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