Главная по образованию в Екатеринбурге высказалась об оценках за поведение

В Екатеринбурге не будут возвращаться к выставлению оценок за поведение школьникам. Об этом заявила директор департамента образования мэрии Екатеринбурга Инна Гумбатова.
«Оценки за поведение — это практика СССР, вероятно, они не будут эффективны в новом формате. У детей новые коммуникации, способы завоевания авторитета. Самая эффективная мера — позитивная профилактика: мы должны не кнутом всегда наказывать и воспитывать, а пряниками», — сказала Гумбатова в эфире ОТВ.
По ее словам, от части решена проблема буллинга в школах. Она посоветовала родителям с педагогами помогать решать проблемы в коммуникации между детьми, так как у них нет в этом опыта. Инна Гумбатова также высказалась против регулярных школьных дискотек, ведь считает, что на вечеринках усиливается вероятность конфликтов.
Кроме того, она поддержала введение языкового экзамена для школьников-мигрантов. По мнению Гумбатовой, эта мера может стать толчком к изучению языка до приезда учащихся из-за рубежа в Россию. Но обучение русскому языку должно оплачиваться не из федерального бюджета, а за счет средств родителей, подчеркнула Инна Гумбатова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!