26 февраля 2025

Главная по образованию в Екатеринбурге высказалась об оценках за поведение

Глава департамента образования Екатеринбурга: оценки за поведение неэффективны
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Инна Гумбатова думает, что оценки за поведение - это практика прошлого
Инна Гумбатова думает, что оценки за поведение - это практика прошлого Фото:

В Екатеринбурге не будут возвращаться к выставлению оценок за поведение школьникам. Об этом заявила директор департамента образования мэрии Екатеринбурга Инна Гумбатова.

«Оценки за поведение — это практика СССР, вероятно, они не будут эффективны в новом формате. У детей новые коммуникации, способы завоевания авторитета. Самая эффективная мера — позитивная профилактика: мы должны не кнутом всегда наказывать и воспитывать, а пряниками», — сказала Гумбатова в эфире ОТВ.

По ее словам, от части решена проблема буллинга в школах. Она посоветовала родителям с педагогами помогать решать проблемы в коммуникации между детьми, так как у них нет в этом опыта. Инна Гумбатова также высказалась против регулярных школьных дискотек, ведь считает, что на вечеринках усиливается вероятность конфликтов.

Кроме того, она поддержала введение языкового экзамена для школьников-мигрантов. По мнению Гумбатовой, эта мера может стать толчком к изучению языка до приезда учащихся из-за рубежа в Россию. Но обучение русскому языку должно оплачиваться не из федерального бюджета, а за счет средств родителей, подчеркнула Инна Гумбатова.

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В Екатеринбурге не будут возвращаться к выставлению оценок за поведение школьникам. Об этом заявила директор департамента образования мэрии Екатеринбурга Инна Гумбатова. «Оценки за поведение — это практика СССР, вероятно, они не будут эффективны в новом формате. У детей новые коммуникации, способы завоевания авторитета. Самая эффективная мера — позитивная профилактика: мы должны не кнутом всегда наказывать и воспитывать, а пряниками», — сказала Гумбатова в эфире ОТВ. По ее словам, от части решена проблема буллинга в школах. Она посоветовала родителям с педагогами помогать решать проблемы в коммуникации между детьми, так как у них нет в этом опыта. Инна Гумбатова также высказалась против регулярных школьных дискотек, ведь считает, что на вечеринках усиливается вероятность конфликтов. Кроме того, она поддержала введение языкового экзамена для школьников-мигрантов. По мнению Гумбатовой, эта мера может стать толчком к изучению языка до приезда учащихся из-за рубежа в Россию. Но обучение русскому языку должно оплачиваться не из федерального бюджета, а за счет средств родителей, подчеркнула Инна Гумбатова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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