Бастрыкин требует возбудить дело о попытке выдать замуж девочку в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за попытки против воли выдать замуж 16-летнюю девочку в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении их telegram-канала.
Глава СК получил жалобу в интернете. По информации ведомства, в феврале прошлого года родители девушки пытались выдать ее замуж силой за 24-летнего мужчину из этнической группы. После отказа девушки ее избили, также ей угрожали. Далее ее заперли в доме будущего жениха, откуда не давали выходить, связаться с родственниками, пользоваться телефоном и учиться.
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