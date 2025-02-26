26 февраля 2025

Бастрыкин требует возбудить дело о попытке выдать замуж девочку в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин получил жалобу об этом в интернете
Александр Бастрыкин получил жалобу об этом в интернете Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за попытки против воли выдать замуж 16-летнюю девочку в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении их telegram-канала.

Глава СК получил жалобу в интернете. По информации ведомства, в феврале прошлого года родители девушки пытались выдать ее замуж силой за 24-летнего мужчину из этнической группы. После отказа девушки ее избили, также ей угрожали. Далее ее заперли в доме будущего жениха, откуда не давали выходить, связаться с родственниками, пользоваться телефоном и учиться.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за попытки против воли выдать замуж 16-летнюю девочку в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении их telegram-канала. Глава СК получил жалобу в интернете. По информации ведомства, в феврале прошлого года родители девушки пытались выдать ее замуж силой за 24-летнего мужчину из этнической группы. После отказа девушки ее избили, также ей угрожали. Далее ее заперли в доме будущего жениха, откуда не давали выходить, связаться с родственниками, пользоваться телефоном и учиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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