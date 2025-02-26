26 февраля 2025

Индекс Мосбиржи обрушился после слов министра Лаврова о линии соприкосновения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Индекс Мосбиржи упал, потеряв более 100 пунктов
Индекс Мосбиржи упал, потеряв более 100 пунктов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что прекращение боевых действий по линии соприкосновения с ВСУ на Украине невозможно, привело к обрушению российского фондового рынка. В ходе торгов индекс Мосбиржи потерял более 100 пунктов, сообщается на сайте. 

«В ходе торгов индекс Мосбиржи упал ниже отметки 3262 пункта, потеряв более 100 пунктов. Однако к закрытию рынка он частично восстановился до 3280 пунктов», — сообщает Мосбиржа.

Глава МИД РФ Лавров ранее исключил заморозку украинского конфликта по линии фронта. Он напомнил, что в России есть Конституция, которая не допускает сдачи русских земель в свете включения Херсона, Запорожья и других регионов в состав РФ. Руководитель дипведомства также добавил, что Украина, или что от нее останется, должно быть освобождено от «расистских законов», пишет телеканал «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что прекращение боевых действий по линии соприкосновения с ВСУ на Украине невозможно, привело к обрушению российского фондового рынка. В ходе торгов индекс Мосбиржи потерял более 100 пунктов, сообщается на сайте.  «В ходе торгов индекс Мосбиржи упал ниже отметки 3262 пункта, потеряв более 100 пунктов. Однако к закрытию рынка он частично восстановился до 3280 пунктов», — сообщает Мосбиржа. Глава МИД РФ Лавров ранее исключил заморозку украинского конфликта по линии фронта. Он напомнил, что в России есть Конституция, которая не допускает сдачи русских земель в свете включения Херсона, Запорожья и других регионов в состав РФ. Руководитель дипведомства также добавил, что Украина, или что от нее останется, должно быть освобождено от «расистских законов», пишет телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...