Индекс Мосбиржи обрушился после слов министра Лаврова о линии соприкосновения

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что прекращение боевых действий по линии соприкосновения с ВСУ на Украине невозможно, привело к обрушению российского фондового рынка. В ходе торгов индекс Мосбиржи потерял более 100 пунктов, сообщается на сайте.
«В ходе торгов индекс Мосбиржи упал ниже отметки 3262 пункта, потеряв более 100 пунктов. Однако к закрытию рынка он частично восстановился до 3280 пунктов», — сообщает Мосбиржа.
Глава МИД РФ Лавров ранее исключил заморозку украинского конфликта по линии фронта. Он напомнил, что в России есть Конституция, которая не допускает сдачи русских земель в свете включения Херсона, Запорожья и других регионов в состав РФ. Руководитель дипведомства также добавил, что Украина, или что от нее останется, должно быть освобождено от «расистских законов», пишет телеканал «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.