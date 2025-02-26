26 февраля 2025

Ханты-Мансийск стал лучшим городом Югры по развитию цифровых услуг

© Служба новостей «URA.RU»
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Оценка цифровизации города проводилась по 29 критериям
Оценка цифровизации города проводилась по 29 критериям Фото:

Ханты-Мансийск занял первое место среди городов Югры в конкурсе на звание лучшего муниципалитета по цифровой трансформации. Об этом глава окружной столицы Максим Ряшин сообщил в соцсети.

«Ханты-Мансийск занял первое место в региональном конкурсе „Лучший муниципалитет по цифровой трансформации“. Мы получили повышение уровня компетенций и навыков специалистов, предоставляющих услуги на местах», — поделился Ряшин в своем telegram-канале.

Работа муниципалитетов оценивается по 29 показателям цифрового развития. Среди них: образование, строительство, городское хозяйство, экономика, здравоохранение, транспорт, информационно-телекоммуникационная инфраструктура и безопасность. Особое внимание уделяется повышению цифровых компетенций муниципальных служащих и жителей города.

Сам конкурс проводится в округе с 2016 года. Ряшин отметил, что благодаря ему улучшилось взаимодействие югорчан с сервисами Госуслуг и электронного правительства.

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Ханты-Мансийск занял первое место среди городов Югры в конкурсе на звание лучшего муниципалитета по цифровой трансформации. Об этом глава окружной столицы Максим Ряшин сообщил в соцсети. «Ханты-Мансийск занял первое место в региональном конкурсе „Лучший муниципалитет по цифровой трансформации“. Мы получили повышение уровня компетенций и навыков специалистов, предоставляющих услуги на местах», — поделился Ряшин в своем telegram-канале. Работа муниципалитетов оценивается по 29 показателям цифрового развития. Среди них: образование, строительство, городское хозяйство, экономика, здравоохранение, транспорт, информационно-телекоммуникационная инфраструктура и безопасность. Особое внимание уделяется повышению цифровых компетенций муниципальных служащих и жителей города. Сам конкурс проводится в округе с 2016 года. Ряшин отметил, что благодаря ему улучшилось взаимодействие югорчан с сервисами Госуслуг и электронного правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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