Ханты-Мансийск стал лучшим городом Югры по развитию цифровых услуг

Ханты-Мансийск занял первое место среди городов Югры в конкурсе на звание лучшего муниципалитета по цифровой трансформации. Об этом глава окружной столицы Максим Ряшин сообщил в соцсети.
«Ханты-Мансийск занял первое место в региональном конкурсе „Лучший муниципалитет по цифровой трансформации“. Мы получили повышение уровня компетенций и навыков специалистов, предоставляющих услуги на местах», — поделился Ряшин в своем telegram-канале.
Работа муниципалитетов оценивается по 29 показателям цифрового развития. Среди них: образование, строительство, городское хозяйство, экономика, здравоохранение, транспорт, информационно-телекоммуникационная инфраструктура и безопасность. Особое внимание уделяется повышению цифровых компетенций муниципальных служащих и жителей города.
Сам конкурс проводится в округе с 2016 года. Ряшин отметил, что благодаря ему улучшилось взаимодействие югорчан с сервисами Госуслуг и электронного правительства.
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