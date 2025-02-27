Лидера Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти его же соратники в целях сохранить награбленное в ходе конфликта имущество. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
«Его снесут те, кто сейчас вокруг него, потому что он им уже мешает тикать с награбленным», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что его соратники осознают последствия, если допустят полный хаос — их первыми выследят и уничтожат ради грабежа. В этой ситуации важно действовать «на опережение».
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Однако выборы не проводились из-за военного положения в стране. При этом сам украинский лидер заявил, что готов оставить пост, если так будет нужно для мира или вступления страны в НАТО, передает 360.ru.
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