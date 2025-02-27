В Верховной Раде назвали организаторов смещения Зеленского

Нардеп Дубинский: Зеленского отстранят от власти его же соратники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окружение Зеленского может поспособствовать его уходу с поста президента
Окружение Зеленского может поспособствовать его уходу с поста президента Фото:

Лидера Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти его же соратники в целях сохранить награбленное в ходе конфликта имущество. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Его снесут те, кто сейчас вокруг него, потому что он им уже мешает тикать с награбленным», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что его соратники осознают последствия, если допустят полный хаос — их первыми выследят и уничтожат ради грабежа. В этой ситуации важно действовать «на опережение».

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Однако выборы не проводились из-за военного положения в стране. При этом сам украинский лидер заявил, что готов оставить пост, если так будет нужно для мира или вступления страны в НАТО, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидера Украины Владимира Зеленского могут отстранить от власти его же соратники в целях сохранить награбленное в ходе конфликта имущество. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. «Его снесут те, кто сейчас вокруг него, потому что он им уже мешает тикать с награбленным», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что его соратники осознают последствия, если допустят полный хаос — их первыми выследят и уничтожат ради грабежа. В этой ситуации важно действовать «на опережение». Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Однако выборы не проводились из-за военного положения в стране. При этом сам украинский лидер  заявил, что готов оставить пост, если так будет нужно для мира или вступления страны в НАТО, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...