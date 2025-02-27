Жапаров: Киргизия не готова разорвать связи с РФ, несмотря на давление Запада

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Жапаров заявил, что западные страны оказывают давление на Бишкек из-за конфликта на Украине
Жапаров заявил, что западные страны оказывают давление на Бишкек из-за конфликта на Украине Фото:

Киргизия намерена продолжать сотрудничество с Россией, несмотря на давление со стороны западных государств. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

«С момента начала конфликта между Россией и Украиной западные страны продолжают осуждать Россию. Безусловно, есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с Россией. Однако я всегда открыто и искренне отвечаю им: „Мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией“», — заявил Жапаров. Его слова приводит ТАСС. 

Об этом киргизский лидер говорил еще в октябре прошлого года. Тогда он отмечал, что Киргизия закупает у России нефть, газ и продукты, к тому же многие транспортные пути проходят через РФ. Помимо этого, в России работает около миллиона киргизских трудовых мигрантов. По его словам, требование Запада отказаться от отношений с РФ «несправедливое», передает деловое издание «Взгляд».

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Киргизия намерена продолжать сотрудничество с Россией, несмотря на давление со стороны западных государств. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров. «С момента начала конфликта между Россией и Украиной западные страны продолжают осуждать Россию. Безусловно, есть западные страны, которые просят нас не сотрудничать с Россией. Однако я всегда открыто и искренне отвечаю им: „Мы не можем отказаться от сотрудничества с Россией“», — заявил Жапаров. Его слова приводит ТАСС.  Об этом киргизский лидер говорил еще в октябре прошлого года. Тогда он отмечал, что Киргизия закупает у России нефть, газ и продукты, к тому же многие транспортные пути проходят через РФ. Помимо этого, в России работает около миллиона киргизских трудовых мигрантов. По его словам, требование Запада отказаться от отношений с РФ «несправедливое», передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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